Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin, motorin, mazota zam var mı, gelecek mi? 25 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir

AKARYAKIT VE PETROLDEKİ FİYAT ARTIŞLARI

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol bu yıl yüzde 60'tan fazla değer kazandı. Mart ayında Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ile 135 dolara yükselen petrol fiyatları küresel büyüme endişelerinin artmasıyla düşüşe geçerek sene başı kazancı yüzde 25'e geriledi.

Petrol ve kur etkisi ile Haziran'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere çıktı. Benzin 27,50 TL'yi aşarken motorin 30 TL'yi buldu. Yurt içinde enflasyonun son 24 yıla çıkmasında akaryakıt maliyetleri de en temel etken oldu.