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Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin, motorin, mazota zam var mı, gelecek mi? 25 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2022
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Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin, motorin, mazota zam var mı, gelecek mi? 25 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir

Benzin, motorin, mazota zam var mı, gelecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrasında akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim haberleri geliyor. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Peki, Benzin, motorin, mazota zam var mı, gelecek mi? 25 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir

Benzin, motorin, mazota zam var mı, gelecek mi? 25 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarının güncel fiyatlarını merak ediyor. Peki, Benzin, motorin, mazota zam var mı, gelecek mi? 25 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir

BENZİN, MOTORİN, MAZOTA ZAM VAR MI, GELECEK Mİ?

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 95 kuruş zam geleceği iddia edildi. Ancak konu hakkında henüz açıklama gelmedi.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)

İSTANBUL

Benzin: 21,14
Motorin: 25,03

ANKARA

Benzin: 21,25
Motorin: 25,12

İZMİR

Benzin: 21,25
Motorin: 25,13

AKARYAKIT VE PETROLDEKİ FİYAT ARTIŞLARI

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol bu yıl yüzde 60'tan fazla değer kazandı. Mart ayında Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ile 135 dolara yükselen petrol fiyatları küresel büyüme endişelerinin artmasıyla düşüşe geçerek sene başı kazancı yüzde 25'e geriledi.

Petrol ve kur etkisi ile Haziran'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere çıktı. Benzin 27,50 TL'yi aşarken motorin 30 TL'yi buldu. Yurt içinde enflasyonun son 24 yıla çıkmasında akaryakıt maliyetleri de en temel etken oldu.

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