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İcra borcu olanlar dikkat! 2 bin TL'ye kadar silinecek! Dar gelirlilere destek paketi başvuruları ne zaman başlayacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2022
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İcra borcu olanlar dikkat! 2 bin TL’ye kadar silinecek! Dar gelirlilere destek paketi başvuruları ne zaman başlayacak?

Dar gelirlilere destek paketi başvuruları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dar gelirliye devlet desteği paketinde yer alan bilgiye göre elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi temel ihtiyaç sözleşmelerinden kaynaklanan borcu devlet üstlenecek. Peki, dar gelirlilere destek paketi başvuruları ne zaman başlayacak?

İcra borcu olanlar dikkat! 2 bin TL'ye kadar silinecek. Dar gelirlilere destek paketi başvuruları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gelen açıklamaya göre paket kapsamında 6 milyona yakın vatandaşın 30 milyar TL borcu tasfiye edilecek. Devlet desteğine yönelik başvurularının başlama tarihine yönelik açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, dar gelirlilere destek paketi başvuruları ne zaman başlayacak?

DAR GELİRLİYE DEVLET DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Dar gelirliye Destek paketinin detayları şu şekilde:

* 6 milyona yakın vatandaşın 30 milyar TL borcu tasfiye edilecek.

* Elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi temel ihtiyaç sözleşmelerinden kaynaklanan borcu Devlet üstlenecek.

* 1 milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş Icra takibindeki borçlarının 2 bin 500 TL'ye kadar olan kısmını devlet üstlenecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz başvuru tarihleri hakkında bir açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

BAKAN NEBATİ MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirliler için iki proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, kabinede tartışıldıktan sonra kamuoyuna açıklanacağını söylemişti.

Nebati, 4 milyon haneye doğalgaz ve elektrik desteği verdiklerini belirterek, bu destek çerçevesinde 142 milyar TL'den vazgeçildiğini ifade etti. Dar gelirlilere yönelik çalışmaların sorulması üzerine Nebati, ilgili bakanlıklarla yapılan iki proje olduğunu söyledi.

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