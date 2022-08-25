İcra borcu olanlar dikkat! 2 bin TL’ye kadar silinecek! Dar gelirlilere destek paketi başvuruları ne zaman başlayacak?

Nebati, 4 milyon haneye doğalgaz ve elektrik desteği verdiklerini belirterek, bu destek çerçevesinde 142 milyar TL'den vazgeçildiğini ifade etti. Dar gelirlilere yönelik çalışmaların sorulması üzerine Nebati, ilgili bakanlıklarla yapılan iki proje olduğunu söyledi.