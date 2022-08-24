Son dakika: İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 19,21 zam
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına karar verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME'nin Ağustos ayı toplantısında, okul ve personel servis ücretlerine son 4 aydaki asgari ücret ve enflasyon ortalamasına tekabül eden yüzde 19,21 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.
İstanbul'da 0-1 kilometre okul servis ücreti aylık 554 liradan 660 liraya yükseldi.
İSTANBUL'DA SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM / VİDEO
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