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Son dakika: İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 19,21 zam

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.08.2022 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
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Son dakika: İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 19,21 zam

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME'nin Ağustos ayı toplantısında, okul ve personel servis ücretlerine son 4 aydaki asgari ücret ve enflasyon ortalamasına tekabül eden yüzde 19,21 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

İstanbul'da 0-1 kilometre okul servis ücreti aylık 554 liradan 660 liraya yükseldi.

İSTANBUL'DA SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM / VİDEO

İstanbul’da servis ücretlerine zam İSTANBUL'DA SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM

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