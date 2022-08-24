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Okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 İstanbul, Ankara, İzmir okul servis ücretleri açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2022 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
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Okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 İstanbul, Ankara, İzmir okul servis ücretleri açıklandı mı?

Okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların açılmasına kısa süre kala veliler okul servis ücretlerini merak ediyor. İBB UKOME toplantısında okul servis ücretlerine zam kararı açıklandı. Peki, Okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 İstanbul, Ankara, İzmir okul servis ücretleri açıklandı mı?

Okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 İstanbul, Ankara, İzmir okul servis ücretleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullarda yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa süre kaldı. Veliler ise servis ücretleri için gelecek açıklamaları bekliyordu. Peki, okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 İstanbul, Ankara, İzmir okul servis ücretleri açıklandı mı?

2022-2023 İSTANBUL, ANKARA, İZMİR OKUL SERVİS ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?

İBB UKOME toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına karar verildi.

İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkan Vekili Aziz Baş, 15-20 Ağustos tarihleri arasında UKOME'ye yeni fiyat tarifesini teklif edeceklerini açıklamıştı. Yapılan teklif toplantıda değerlendirilerek kabul edildi.

GEÇEN YIL İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADARDI?

Geçen yılki tarifede alt limit 0-1 kilometre arası aylık 554 TL, 25 kilometreyi aşan her kilometre başına 11 lira 62 kuruş ödeme yapılmaktaydı.

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