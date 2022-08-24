Okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 İstanbul, Ankara, İzmir okul servis ücretleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullarda yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa süre kaldı. Veliler ise servis ücretleri için gelecek açıklamaları bekliyordu. Peki, okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 İstanbul, Ankara, İzmir okul servis ücretleri açıklandı mı?