KOSGEB’ten genç yatırımcılara destek müjdesi!

KADINLAR İÇİN 135 BİN LİRA

Destek Programı ile son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için geri ödemeli bu destekten yararlanacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 135 bin liraya çıkacak.

Programın ilk iki başvuru döneminde 12 bin 289 işletmeye, istihdamlarını salgın öncesindeki seviyede korumaları şartıyla 368 milyon lira işletme sermayesi desteği verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bugün İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın açılışında programdan yararlanan işletmeler ve genç istihdamına katkılarına ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.