Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? 23 Ağustos Evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı?
Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gerekli belgelerde kanıtlanmış ve evde bakım parası alan vatandaşlar heyecanla ödemelerin yapılacağı tarihi bekliyor. Belirli günlerde hesaplara yatan ödeme için detaylar merak ediliyor. Peki, hangi illerde evde bakım maaşı yattı? Evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı?
Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? Evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere her ay düzenli bir şekilde ödenen evde bakım yardımı, bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımıza veriliyor. Peki, hangi illerde evde bakım maaşı yattı? Evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı?
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşları her ayın ikinci haftasından itibaren ayın 25'ine kadar hesaplara il il yatırılıyor. Evde bakım maaşının yatmasını bekleyenler ödemenin yapılıp yapılmadığını e Devlet üzerinden öğrenebilir.
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, Ağustos ayı evde bakım paralarının 15-31 Ağustos tarihleri arasında yatması bekleniyor.
Evde Bakım maaşı yatan illeri E-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI
Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması
1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve "ağır engelli" bölümünde "evet" yazan rapor gerekmektedir.
Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.
2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.
3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2'ü geçmemesi gerekmektedir.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLERİ LİSTESİ (GÜNCEL)
Adıyaman,
Afyonkarahisar,
Aksaray,
Ankara,
Antalya,
Balıkesir,
Bilecik,
Bolu.
Bursa,
Çanakkale,
Denizli,
Diyarbakır,
Gaziantep,
Giresun,
Hatay,
İstanbul,
İzmir,
Kırklareli,
Kırşehir,
Kocaeli,
Konya,
Malatya,
Manisa,
Mersin,
Muğla,
Ordu,
Osmaniye,
Sakarya,
Samsun,
Şanlıurfa,
Tekirdağ,
Tokat,
Uşak,
Zonguldak.
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- Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? 23 Ağustos Evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı?
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