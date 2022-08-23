TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 2022 İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuru şartları açıklandı mı?
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Evi olmayan dar ve düşük gelirli vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı gelecek. Peki, TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 2022 İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuru şartları açıklandı mı?
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 2022 İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuru şartları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi. Peki, TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 2022 İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuru şartları açıklandı mı?
GELİR SINIRI BELİRLENDİ
Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:
240 AY TAKSİT OLACAK; ASGARİ ÜCRETLİ RAHAT ÖDEYECEK
"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."
Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.
BAKAN KURUM: BAŞKAN ERDOĞAN 13 EYLÜL'DE DETAYLARI AÇIKLAYACAK
Bakan Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlara en iyisini sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.
Paylaşımında, "Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül." bilgisini veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." ifadesini kullandı.
SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI
Bakan Kurum paylaşımında, projeye ilişkin detayları içeren infografiğe de yer verdi. Buna göre Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi ile vatandaşlar 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olacak.
Konut, konut arsası ve sanayi sitelerinin yer alacağı projede, gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Evler, yerel ve yatay mimariye uygun, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemeler ve yenilenebilir enerji sistemlerini içerecek şekilde inşa edilecek.
KONUT SAYISI 150 BİNİ AŞACAK
81 ilde dar gelirli vatandaşların aidat öder gibi ödemelerle ev sahibi olacağı projede daire sayısı 150 bini aşacak. Rakamın 200 bini bulabileceği belirtiliyor. Megakent İstanbul projede aslan payını alacak.
KİRA VE KONUT FİYATLARINA AYAR ÇEKECEK
Arz-talep dengesizliği sonrası kira fiyatları Megakent İstanbul başta olmak üzere fahiş şekilde arttı. Konut sayısının talebi karşılamaması nedeniyle konutların fiyatları da oldukça yükseldi. 150 bini aşkın dairenin ülkeye kazandırılacak olmasının piyasayı da dengeleyeceği belirtiliyor.
TOKİ sosyal konutları ile ilgili yapılacak açıklama öncesi milyonlar şartları ve ipuçlarını merakla araştırıyor. Özellikle öncelikli olarak sosyal konut başvurusu yapabilecek grup yoğun şekilde araştırılıyor. Ayrıca hane geliri sınırının kaç lira olacağı da yoğun şekilde yanıt arayan sorular arasında yer alıyor.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Hayata geçirilecek yeni projeden şehit yakınları, gaziler ve emeklilerin yanı sıra gençler ve yeni evlenen çiftler de öncelikli olarak faydalanacak. Yine dul ve yetimler de projeden ayrılan kontenjan çerçevesinde öncelikli olarak yararlanacak.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
81 ilde yapılacak TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri ve diğer detaylar ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül tarihinde yapacağı açıklama ile netleşecek.
Başvuruların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında yapacağı açıklama sonrası hızla alınacağı belirtiliyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.
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