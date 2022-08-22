TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ sosyal konut başvuru tarihi açıklandı mı?
TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı, ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ ucuz konut projesi, 81 ilde başlayacak ve başvurularda hane gelir şartı aranacak. Peki, TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ sosyal konut başvuru tarihi açıklandı mı?
TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ sosyal konut başvuru tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TOKİ sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacağı tarihi duyurdu. Bu gelişme sonrası dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar, başvuru süreci hakkında detayları merak ediyor. Peki, TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ sosyal konut başvuru tarihi açıklandı mı?
Yüzyılın en büyüğü olacak TOKİ sosyal konut projesinde geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacağı tarihi bildirdi.
BAKAN KURUM: BAŞKAN ERDOĞAN 13 EYLÜL'DE DETAYLARI AÇIKLAYACAK
Bakan Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlara en iyisini sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.
Paylaşımında, "Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül." bilgisini veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." ifadesini kullandı.
SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI
Bakan Kurum paylaşımında, projeye ilişkin detayları içeren infografiğe de yer verdi. Buna göre Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi ile vatandaşlar 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olacak.
Konut, konut arsası ve sanayi sitelerinin yer alacağı projede, gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Evler, yerel ve yatay mimariye uygun, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemeler ve yenilenebilir enerji sistemlerini içerecek şekilde inşa edilecek.
KONUT SAYISI 150 BİNİ AŞACAK
81 ilde dar gelirli vatandaşların aidat öder gibi ödemelerle ev sahibi olacağı projede daire sayısı 150 bini aşacak. Rakamın 200 bini bulabileceği belirtiliyor. Megakent İstanbul projede aslan payını alacak.
KİRA VE KONUT FİYATLARINA AYAR ÇEKECEK
Arz-talep dengesizliği sonrası kira fiyatları Megakent İstanbul başta olmak üzere fahiş şekilde arttı. Konut sayısının talebi karşılamaması nedeniyle konutların fiyatları da oldukça yükseldi. 150 bini aşkın dairenin ülkeye kazandırılacak olmasının piyasayı da dengeleyeceği belirtiliyor.
TOKİ sosyal konutları ile ilgili yapılacak açıklama öncesi milyonlar şartları ve ipuçlarını merakla araştırıyor. Özellikle öncelikli olarak sosyal konut başvurusu yapabilecek grup yoğun şekilde araştırılıyor. Ayrıca hane geliri sınırının kaç lira olacağı da yoğun şekilde yanıt arayan sorular arasında yer alıyor.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Hayata geçirilecek yeni projeden şehit yakınları, gaziler ve emeklilerin yanı sıra gençler ve yeni evlenen çiftler de öncelikli olarak faydalanacak. Yine dul ve yetimler de projeden ayrılan kontenjan çerçevesinde öncelikli olarak yararlanacak.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma
- 25 yaşını doldurmuş olma
- Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan uzun süredir ikamet ediyor olma veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olma.
- TOKİ'den konut satın almamış olma ve TOKİ'den konut kredisi kullanmamış olma
- Hane halkı adına yalnızca bir adet başvuru yapılmış olmalı.
-Ayrıca TOKİ'nin konut projelerinde şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere kuraya girmeden konut alma hakkı tanınıyor. Bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirleniyor.
SOSYAL KONUT İÇİN HANE GELİRİ ŞARTI DA NETLEŞİYOR
TOKİ sosya konutlarına alt gelir grubunun erişebilmesi için her zaman olduğu gibi maaş sınırı şartı da getirilecek. Daha önceki yıllarda 10 bin TL'den az hane geliri olanlara projeden yararlanma hakkı sunuluyordu.
Bu yıl ise Anadolu'da 14 bin TL, Megakent İstanbul'da ise 16 binTL'nin altında hane geliri olanlar projeye başvuru yapabilecek.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
81 ilde yapılacak TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri ve diğer detaylar ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül tarihinde yapacağı açıklama ile netleşecek.
Başvuruların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında yapacağı açıklama sonrası hızla alınacağı belirtiliyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Havrita kapandı mı, yasaklandı mı? Havrita uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Karar açıklandı...
- TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ sosyal konut başvuru tarihi açıklandı mı?
- 22 Ağustos akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin, motorin, gaz, mazot fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi, var mı?
- Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022? LGS 3. nakil sonuç tarihi açıklandı mı? Sorgulama ekranı...
- Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...
- İŞKUR TYP ilanları çıktı mı, yayınlandı mı? TYP okullara güvenlik ve temizlik personeli alımları ne zaman yapılacak? Başvurular ise...
- Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 22 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte güncel liste...
- YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak, ücreti açıklandı mı? Üniversite 2. tercihler başladı mı, ne kadar sürecek? ÖSYM ek tercih kılavuzu...
- EYT'de bu şartları karşılayana erken emeklilik! EYT formülü netleşti, yaşa bakılmayacak! Düzenleme kimleri kapsayacak? Borçlanma...
- Emekli promosyonları 15 bin TL olabilir! Bankaların yarışı alev aldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar oldu? TEB, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi...
- Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları internetten nasıl, nereden yapılır?
- Üniversite e-kayıt için ne gerekli, zorunlu mu? Üniversite kayıtları için hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar...