TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ sosyal konut başvuru tarihi açıklandı mı?

SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI

Bakan Kurum paylaşımında, projeye ilişkin detayları içeren infografiğe de yer verdi. Buna göre Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi ile vatandaşlar 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olacak.

Konut, konut arsası ve sanayi sitelerinin yer alacağı projede, gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Evler, yerel ve yatay mimariye uygun, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemeler ve yenilenebilir enerji sistemlerini içerecek şekilde inşa edilecek.