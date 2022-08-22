Euro neden düşüyor? 22 Ağustos canlı Euro takip Euro /TL kaç lira oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Euro kurunda yaşanan düşüş sonrasında yatırımcılar yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Euro neden düşüyor? 22 Ağustos canlı Euro takip Euro /TL kaç lira oldu? Altın ve EURO son dakika neden düştü?