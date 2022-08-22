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Euro neden düşüyor? 22 Ağustos canlı Euro takip Euro /TL kaç lira oldu? Altın ve EURO son dakika neden düştü?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
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Euro neden düşüyor? 22 Ağustos canlı Euro takip Euro /TL kaç lira oldu? Altın ve EURO son dakika neden düştü?

Euro neden düşüyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Avrupa'da artan enerji krizi korkusu ve Fed'in beklenenden daha şahin kararlar alacağına yönelik beklentiler Euro/dolar'ın 0.9942'ye gerilemesine yol açtı. Yatırımcılar Euro'da yaşanan düşüşün nedenini merak ediyor. Peki, Euro neden düşüyor? 22 Ağustos canlı Euro takip Euro /TL kaç lira oldu? Altın ve EURO son dakika neden düştü?

Euro neden düşüyor? 22 Ağustos canlı Euro takip Euro /TL kaç lira oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Euro kurunda yaşanan düşüş sonrasında yatırımcılar yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Euro neden düşüyor? 22 Ağustos canlı Euro takip Euro /TL kaç lira oldu? Altın ve EURO son dakika neden düştü?

Geçtiğimiz hafta itibarıyla küresel çapta yükseliş kaydeden dolar bugün itibarıyla da kazançlarını artırıyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 108.475'i görerek 5 haftanın zirvesine çıktı.

Doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazanmasının etkisiyle birlikte euro/dolar paritesi 0.9989 seviyesini gördü. Parite en son 14 Temmuz tarihinde 0.99519 seviyesini test etmişti.

Özellikle geçtiğimiz hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantısına ait tutanakların yayınlanmasıyla birlikte piyasalara önemli mesajlar verildi. Tutanaklarda enflasyonda belirgin bir iyileşme görülene kadar faiz artışlarına devam edileceği belirtildİ.

Bazı Fed yetkilileri de eylül ayında politika faizinin 75 baz puan artırılması yönünde görüş bildiriyor. Fed cephesinden gelen şahin mesajlar doların küresel çapta güçlenmesinde etkili oluyor.

GÜNCEL DOLAR EURO KURU

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