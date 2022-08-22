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Mısır alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Mısır alım fiyatı açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
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Mısır alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Mısır alım fiyatı açıklandı mı?

Mısır alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, mısır alım fiyatını duyurdu. Peki, Mısır alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Mısır alım fiyatı açıklandı mı?

Mısır alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Mısır alım fiyatı açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 22 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sonrasında mısır alım fiyatları açıklandı. Peki, Mısır alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Mısır alım fiyatı açıklandı mı?

MISIR ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

Kabine toplantısından sonra mısır üreticisinin merakla beklediği TMO alım fiyatı açıklandı.

Başkan Erdoğan "Bu vesile ile mısır üreticilerimize bir müjde vermek istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisimiz hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını destek hariç ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır." dedi.

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