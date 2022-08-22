Mısır alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Mısır alım fiyatı açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 22 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sonrasında mısır alım fiyatları açıklandı. Peki, Mısır alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Mısır alım fiyatı açıklandı mı?