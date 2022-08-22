Euro ve dolar yatırımcıları dikkat! Son 20 yılın en düşük seviyesi! FED eylül ayında hangi kararı alacak? FED faiz mi artıracak?

AVRO BÖLGESİ HAKKINDA

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg ile Portekiz para birimi avronun Ocak 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmesine karar vermiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde avro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.