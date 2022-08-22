Euro ve dolar yatırımcıları dikkat! Son 20 yılın en düşük seviyesi! FED eylül ayında hangi kararı alacak? FED faiz mi artıracak?
Avro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesine gerilerken gün içinde yüzde 1,1 gerileyerek 0.9927'ye kadar düştü. Paritedeki gerileme, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylüldeki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerin artışından ve çeşitli sebeplerden kaynaklanıyor.
Avro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Uluslararası piyasalarda, avro dolar paritesi bugün içinde yüzde 1,1 gerileyerek 0.9927'ye kadar düştü.
Böylece parite 2002 yılındaki 0,9952 seviyesinin altına inmiş ve son 20 yılın en düşük seviyesini görmüş oldu. Avro/dolar paritesi TSİ 21.23 itibarıyla 0,993 seviyesinden işlem gördü.
Avro/dolar paritesi temmuz ayı ortasında da 1,0000 seviyesini test etmişti.
AVRO DEĞERİ
Avro, 1999 yılında piyasaya sürüldüğünde 1 avro 1,17 dolar seviyesindeydi. Bu tarihten sonra avro, dolar karşısında hızla değer kaybetti. Ekim 2000'de avro 0,82 dolara kadar geriledi.
Avro, 2002 yılından 2008'e kadarki süreçte dolara karşı değer kazandı. 2008 yılında 1 avro 1,60 dolara kadar çıkarak rekor kırdı.
AVRO BÖLGESİ HAKKINDA
Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg ile Portekiz para birimi avronun Ocak 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmesine karar vermiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde avro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.
Başlangıçta 11 ülkenin kullanıma başladığı avroya, 2001 yılında Yunanistan, 2007'de Slovenya, 2008'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Malta, 2009'da Slovakya, 2011'de Estonya, 2014'te Letonya ve 2015 yılında Litvanya'nın geçişiyle, Avro Bölgesi toplam 19 üyeye ulaşmıştı.
Doların ardından dünyanın en fazla kullanılan ikinci rezerv para birimi konumunda bulunan avro, "Avrupa Para Birimi", "ekü" ve "euro" olarak da adlandırılıyor.
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