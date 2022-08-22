Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamları sonrasında bir çok kalemde maaş hesaplamaları yapıldı. Hal böyle olunca gözler Ağustos ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki, Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti. Peki, Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...
AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı Enflasyon verilerini 5 Eylül günü saat 10.00'da açıklayacak.
AĞUSTOS AYI BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ilk kez yüzde 70'in üzerine çıktı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 19 seviyesini aştı.
2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlandı, sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.
Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.
TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI
TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı temmuzunda bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde eksi 0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, temmuzda bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,98 ile sağlık oldu.
Temmuzda, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022? LGS 3. nakil sonuç tarihi açıklandı mı? Sorgulama ekranı...
- Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...
- İŞKUR TYP ilanları çıktı mı, yayınlandı mı? TYP okullara güvenlik ve temizlik personeli alımları ne zaman yapılacak? Başvurular ise...
- Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 22 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte güncel liste...
- YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak, ücreti açıklandı mı? Üniversite 2. tercihler başladı mı, ne kadar sürecek? ÖSYM ek tercih kılavuzu...
- EYT'de bu şartları karşılayana erken emeklilik! EYT formülü netleşti, yaşa bakılmayacak! Düzenleme kimleri kapsayacak? Borçlanma...
- Emekli promosyonları 15 bin TL olabilir! Bankaların yarışı alev aldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar oldu? TEB, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi...
- Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları internetten nasıl, nereden yapılır?
- Üniversite e-kayıt için ne gerekli, zorunlu mu? Üniversite kayıtları için hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar...
- KYK başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı?
- Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
- BİM, ŞOK, A101 kırtasiye ürünleri ne zaman satılacak? BİM, ŞOK, A101 kırtasiye ürünleri kataloğu çıktı mı?