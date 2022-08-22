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Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2022
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Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamları sonrasında bir çok kalemde maaş hesaplamaları yapıldı. Hal böyle olunca gözler Ağustos ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki, Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti. Peki, Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı Enflasyon verilerini 5 Eylül günü saat 10.00'da açıklayacak.

AĞUSTOS AYI BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ilk kez yüzde 70'in üzerine çıktı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 19 seviyesini aştı.

2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlandı, sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.

TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı temmuzunda bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde eksi 0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, temmuzda bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,98 ile sağlık oldu.

Temmuzda, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

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