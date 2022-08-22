Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 22 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte güncel liste...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, Ağustos ayı evde bakım paralarının 15-31 Ağustos tarihleri arasında yatması bekleniyor.

Evde Bakım maaşı yatan illeri E-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.