Bayiler sıfır araçları satışa çıkardı

Otomobil satışları için hayata geçirilen 6 ay - 6 bin kilometre uygulaması meyvelerini vermeye başladı. Firmalar, stoklarda beklettikleri sıfır otomobilleri satışa çıkarmaya başladı. Otomotiv sektörü uzmanı Mesut Bıyık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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