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Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? 19 Ağustos hangi illerde evde bakım maaşı yattı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.08.2022
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Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? 19 Ağustos hangi illerde evde bakım maaşı yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün başvuruda bulunan engelli vatandaşlar ile ailelerine yaptığı evde bakım parası ödemeleri her ay hesaplara yatıyor. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? 19 Ağustos hangi illerde evde bakım maaşı yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? 19 Ağustos hangi illerde evde bakım maaşı yattı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Evde bakım parası her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? 19 Ağustos hangi illerde evde bakım maaşı yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, Ağustos ayı evde bakım paralarının 15-31 Ağustos tarihleri arasında yatması bekleniyor.

Evde Bakım maaşı yatan illeri E-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

19 AĞUSTOS 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

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