Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? 19 Ağustos hangi illerde evde bakım maaşı yattı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Evde bakım parası her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? 19 Ağustos hangi illerde evde bakım maaşı yattı?