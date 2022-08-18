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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Engelli statüsünde mülakatsız 1356 işçi alınacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.08.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Engelli statüsünde mülakatsız 1356 işçi alınacak

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere mülakatsız bir şekilde engelli statüsünde 1356 işçi alımı yapılacağını duyurdu. Peki başvurular ne zaman sona erecek? İşte haberin detayları...

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