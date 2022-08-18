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Son dakika: THY sağlık sektörünü 5 milyar dolarlık ihracat hedefine uçuracak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.08.2022
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Son dakika: THY sağlık sektörünü 5 milyar dolarlık ihracat hedefine uçuracak

Son dakika haberi... THY ile Hizmet İhracatçıları Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında, birlik üyesi 700'den fazla kuruluşa Türkiye varışlı sağlık turistleri için uygun koşullarda ulaşım imkanı sunulacak. HİB Başkanı ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "İş birliği kısa sürede ülkemize, sağlık sektörüne ve THY'ye somut faydalar sağlayacak bir hale dönüşecek, Türkiye'ye gelerek şifa bulan yabancı misafir sayısının katlanarak artmasına hizmet edecektir" ifadelerini kullandı. HİB Sağlık Hizmetleri Sektör Komitesi Başkanı Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı ise, "(Sağlık) Sektör olarak hedefimiz; 2022'yi 1 milyon hasta ve 2,5 milyar dolar gelir, 2023'ü ise 1,5 milyon hasta 5 milyar dolar gelir" dedi.

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