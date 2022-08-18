Akaryakıt fiyatlarında baskı sürüyor! Brent petrolde endişe nedeniyle dalgalanma

7 MİLYON VARİL AZALDI

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 7 milyon 100 bin varil azalarak 425 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 117 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklarda beklentilerin üzerinde gerçekleşen düşüş, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekledi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 4 milyon 600 bin varil azalışla 215 milyon 700 bin varile düştü.