BİLSEM 2022 sonuçları açıklandı mı son dakika? BİLSEM sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı...
BİLSEM 2022 sonuçları açıklandı mı son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen mülakat sınavlarının ardından şimdi BİLSEM sonuçları açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmuştu. Peki, BİLSEM 2022 sonuçları açıklandı mı son dakika? BİLSEM sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı...
BİLSEM 2022 sonuçları açıklandı mı son dakika? BİLSEM sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resim, müzik, sanat, zihinsel yetenek gibi alanlara yerleşecek olan binlerce öğrenci BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, BİLSEM 2022 sonuçları açıklandı mı son dakika? BİLSEM sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı...
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.
Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.
BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?
BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri aralığında yapacaklar.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
BİLSEM SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?
Normal eğitime nazaran özel eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM eğitim programları, her yıl sınavla gerçekleşen alımların akabinde başlıyor.
BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.
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