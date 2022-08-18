Merkez Bankası faiz indirdi! İşte altın ve doların ilk tepkisi! Altın ve dolar faiz kararından nasıl etkilenir?
Merkez Bankası tarafından alınan yılın sekizinci faiz kararı açıklanırken faizler 100 baz puan indirildi. Alınan bu karar sonrası vatandaşlar Merkez Bankası'nın kararının altın ve dolara etkisini araştırmaya başladı. Peki Merkez Bankası kararı altın fiyatlarını nasıl etkiledi? Dolar faiz indirimden nasıl etkilendi? İşte detaylar...
Haftaya 1800 dolar seviyesinin üzerinde başlayan ons altın dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de sanayi üretimi ve perakende satış rakamlarının daralma kaydetmesiyle birlikte düşüşe geçmişti.
ALTIN PİYASASI FED ETKİSİYLE GERİLEDİ
Salı gününe 1779 dolardan başlayan ons altın 1771 dolara kadar düştükten sonra 1775 dolardan kapandı. Geçtiğimiz gün ise Fed toplantı tutanaklarının yayınlanmasıyla birlikte altın piyasasında düşüş hız kazandı.
"FAİZ ARTIŞINA DEVAM VURGUSU"
Fed temmuz ayında 75 baz puan faiz artırdığı toplantısına dair tutanakları yayınladı. Fed tutanaklarında enflasyonda belirgin bir düşüş görülene kadar faiz artışına devam edileceği vurgusu yapıldı. Kritik gelişme öncesi 1759 dolara kadar gerileyen ons altın önce kısa süreliğine yükselişe geçti, ardından yönünü aşağı çeviren ons altın günü 1761 dolardan kapattı.
1772 DOLAR SEVİYESİNİ GÖRDÜ
Bugüne 1761 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1764 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1760 dolar, en yüksek ise 1772 dolar seviyeleri görüldü.
GRAM ALTIN 1030 LİRANIN ÜZERİNİ GÖRDÜ
Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Haftaya 1040 liradan başlayan gram altın dün ons altında gerçekleşen düşüşün etkisiyle birlikte 1016 liraya kadar geriledi. Gram altın günü 1017 liradan kapattı.
Haftanın dördüncü işlem gününe 1016 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1024 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1016 lira, en yüksek ise 1032 lira seviyeleri görüldü.
BORSA İSTANBUL'DAKİ SON VERİLER
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 30 bin 202 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 12 bin lira, en yüksek 1 milyon 36 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 1 milyon 30 bin 202 liradan tamamladı.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI ETKİLEDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların yakından takip ettiği faiz kararını açıkladı. Yılın başından bu yana yüzde 14'te sabit kalan faizler bu ay sürpriz bir şekilde 100 baz puan daha düşürüldü
Karar metninde sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü ifade edildi.
Para Politikası Kurulu'nun özeti şu şekilde:
"Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisi artarak sürmektedir. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır. Türkiye'nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir.
Yılın başındaki güçlü büyüme dış talebin de olumlu etkisiyle ikinci çeyrekte de sürmüştür. İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha olumlu seyretmektedir. Özellikle istihdam artışına katkı veren sektörler dikkate alındığında büyüme dinamiklerinin yapısal kazanımlarla desteklenmekte olduğu görülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı devam etmektedir. Bunun yanında, enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Ayrıca, son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının parasal aktarımın etkinliğini azalttığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede kurul, makroihtiyati politika setini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarla daha da güçlendirmeye karar vermiştir.
Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışlarının gecikmeli ve dolaylı etkileri, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bununla birlikte, üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iktisadi faaliyette bir miktar ivme kaybına işaret etmektedir. Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması önem arz etmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 100 baz puan düşürülmesine karar vermiş, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir.
TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.
Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir."
DOLAR/TL FAİZ KARARI SONRASI NE KADAR OLDU?
Dolar kuru aylık bazda bu yılın en sakin dönemini geçiriyor. Aralık ayında görülen zirve sonrası düşüşe geçen dolar kuru 2022'nin ilk ayını da düşüşle geçirdi. Bu yıl en düşük 13,17 seviyesini gören kurda aylık bazda Şubat ayından itibaren yükseliş hızlandı. En fazla oynaklık ise Mayıs ayında görüldü. Bunda yurt içi enflasyonun giderek artması ve Fed'in faiz artışını hızlandırması etkili oldu.
Dolar/TL, Merkez Bankasının faiz oranını açıklayacağı güne sakin başladı. Bir süredir 17,93-17,98 aralığında oldukça dar bantta işlem gören kur Merkez'in faiz kararı sonrasında 18,14'e kadar yükseldi. Euro/TL de 18,48 TL seviyesine çıktı. Dolar saat 17:46 itibariyle 18,09'dan işlem gördü. Euro ise aynı saatlerde 18,35 TL'den işlem gördü.
GRAM ALTIN VE ONS ALTIN FİYATLARI
Altın, Fed tutanaklarından çıkan faiz artışlarına daha yavaş bir artış hızıyla devam edileceği yönündeki işaretlerin ardından düşüşüne son verdi. Altının ons fiyatı 1780 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Dolar kuru ve ons altın fiyatlarıyla yön tayin eden gram altın fiyatı ise şu sıralar 1025 liradan alıcı ile buluşuyor.
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