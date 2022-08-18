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Ağustos ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar olacak? TÜİK TEFE-TÜFE rakamları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2022
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Ağustos ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar olacak? TÜİK TEFE-TÜFE rakamları...

Ağustos ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti. Peki, Ağustos ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar olacak? TÜİK TEFE-TÜFE rakamları...

Ağustos ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin Enflasyon rakamlarını duyurdu. Temmuz'da yıllık enflasyon yüzde 79.60 oldu. Gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki, Ağustos ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar olacak? TÜİK TEFE-TÜFE rakamları...

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı Enflasyon verilerini 5 Eylül günü saat 10.00'da açıklayacak.

TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı temmuzunda bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde eksi 0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, temmuzda bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,98 ile sağlık oldu.

Temmuzda, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

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