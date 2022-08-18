TOKİ sosyal konut başvuru şartları açıklandı mı? TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri ne zaman?

KONUT SAYISI TALEBE GÖRE BELİRLENECEK

Murat Kurum, il valiliklerine bir yazı gönderdiklerine dikkat çekerken, "Bu yazı ile valiliklere illerindeki konut açığı ve talebini sorduk. İllerdeki talebe göre projedeki sayı ve oranlar son şekline getirilecek" dedi.

İstanbul'un arazi anlamında sıkıntılı bir alan olduğunu kaydeden Kurum, olabilecek tüm alanlar üzerinde çalışıldığını dile getirdi.