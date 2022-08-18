TOKİ sosyal konut başvuru şartları açıklandı mı? TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri ne zaman?
TOKİ sosyal konut başvuru şartları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, TOKİ sosyal konut başvuru şartları açıklandı mı? TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri ne zaman?
TOKİ sosyal konut başvuru şartları açıklandı mı? TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için çalışmaların hızlandığını aktardı. Peki, TOKİ sosyal konut başvuru şartları açıklandı mı? TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri ne zaman?
VERGİ MUAFİYETİ
Vatandaşa, arsayı aldığında evi yaptığı sürede resim, harç ve KDV muafiyeti gibi destekler de sunulacak. Hazine arazisi tahsis edilirken belirli süre elden çıkarmama şartı konulacak. Arsanın yerine göre metrekare büyüklükleri belirlenecek.
PEŞİNAT VE VADE SÜRESİ NE KADAR OLACAK?
Ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 20 yıla kadar varan vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak.
Bakan Murat Kurum, vatandaşların 20 yıla varan vadelerle sosyal konuttan istifade edeceklerini belirterek, "Alt gelirliler için altyapılı arsalarımızı da sunacağız. Daha önce evi olmayan, dar gelirli tüm vatandaşlarımız konut, arsa ve ticari ünitelerimizden istifade edecekler." ifadelerini kullandı.
KONUT SAYISI TALEBE GÖRE BELİRLENECEK
Murat Kurum, il valiliklerine bir yazı gönderdiklerine dikkat çekerken, "Bu yazı ile valiliklere illerindeki konut açığı ve talebini sorduk. İllerdeki talebe göre projedeki sayı ve oranlar son şekline getirilecek" dedi.
İstanbul'un arazi anlamında sıkıntılı bir alan olduğunu kaydeden Kurum, olabilecek tüm alanlar üzerinde çalışıldığını dile getirdi.
BAŞVURU GELİR ŞARTI NEDİR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
81 ilde yapılacak TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
2022 TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili detayların yakın bir tarihte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar açıklandığında haberimize eklenecektir.
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- TOKİ sosyal konut başvuru şartları açıklandı mı? TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri ne zaman?
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