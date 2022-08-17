Son dakika: Rekabet Kurumu otomotiv sektörünü mercek altına aldı!
Son dakika haberleri... Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, motorlu taşıtlar sektör incelemesi başlattıklarını açıkladı. Detayları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu canlı yayında aktardı.
Son dönemin en çok konuşulan sektörlerinin başında gelen otomotiv sektörü, rekabet kurumunun da merceği altında. A Haber'e konuşan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, motorlu taşıtlar sektör incelemesi başlattıklarını açıkladı.
Detayları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu canlı yayında aktardı.
Ovucu çarpıcı açıklamalarda bulunan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin "Soruşturmadan daha detaylı çalışma olacak. 2023'te tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılacak. Özellikle üretim ve arz ele alınacak. Vergi fiyatlama politikalarına bakılacak. Dağıtım sonrası hizmetler değerlendirilecek." dediğini ifade etti.
Detaylar gelecek...
FIRSATÇILARDA 6 AY PANİĞİ
Otomobil piyasası ve ikinci el sitelerde satılan sıfır araçlarla ilgili son dakika haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un 10 Ağustos Çarşamba günü katıldığı bir programda, sıfır kilometre araçların ikinci elde yüksek fiyatlardan satılmasını engellemek üzere şirket, galeri ve rent a car'lara '6 ay ve 6 bin kilometre' satış sınırlaması getirileceğini açıklamasının ardından ikinci elden kaçış başladı.
Özellikle Bakan Muş'un düzenlemeyle ilgili duyuruyu yaptığı 10 Ağustos Çarşamba gününden itibaren Ikinci El satış platformlarına konulan sıfır kilometre araç ilanlarının sayısında artış gözlendi.
YÜZDE 80'İ D SEGMENT OTOMOBİLLER
Otomotiv data şirketi Cardata'nın derlediği verilere göre, 10 Ağustos Çarşamba ile 13 Ağustos Cumartesi günleri arasında Türkiye'deki ikinci el araç satış platformlarında 2022 model araç ilanlarının sayısı yüzde 30 oranında arttı. Ortalama 7 bin adet olan ilandaki sıfır kilometre araç sayısı söz konusu 3 gün içerisinde 10 bin adedin üzerine çıktı. Satışa konulan sıfır araçların yüzde 80'nin C ve D segmentindeki araçlar olması dikkatleri çekti.
SIFIR ARAÇLARI ALIP SATIŞA KOYANLAR GENELLİKLE GALERİLER
10 Ağustos Çarşamba gününden itibaren ilana koyulan 2022 model araçları genellikle galeriler satışa çıkardı. Galerilerin ellerindeki sıfır kilometre araçlardan bir an evvel kurtulmak istemesi, düzenlemenin detaylarının henüz netleşmemesinden kaynaklandı. Bakan Muş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bayilerin satış rakamları belli, kâr marjları belli.
Sıfır kilometre araçlar ikinci el araç piyasasına düştüğünde üzerine daha büyük bir rakam konularak satılıyor ve otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen bir yükselme söz konusu oluyor. Biz şunu yapacağız, 6 ay ilk tescilden sonra şirketler, galeriler, rent a car'lar, ilk tescilden sonra 6 ay geçmeden ve 6 bin kilometreyi geçmeden bunun satışına kısıtlama getireceğiz. Dolayısıyla bu araçlar gerçek anlamda ikinci el olacaktır ve bunu sürekli çevirerek fiyatların üzerine bir baskı oluşturulmasının önüne geçileceğini düşünüyorum" demişti.
FİYATLAR NE DURUMDA?
Galerilerin satışa koyduğu 'sıfır kilometre' ikinci el araç fiyatlarında henüz keskin bir düşüş yaşanmış değil ancak uzmanlar 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasının yürürlüğe girmesinin ardından fiyatlarda bir miktar daha düşüş olabileceğini belirtiyor. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "İkinci elde fiyatlar bayramdan itibaren yüzde 4 ila 6 arasında geri gelmişti.
Ağustos sonu itibarıyla bu düşüşün yüzde 8'lere kadar çıkabileceğini öngörüyoruz. Bunu esasında fiyatların üzerindeki köpüğün biraz daha inmesi olarak görmek lazım.
Çünkü, otomotivdeki tedarik sorunlarından ötürü sıfır araç bulunamadığı için ikinci el fiyatları zirve yapmıştı. Araç bulan galeri veya bireysel yatırımcı da yüksek fiyattan sıfır aracı satışa koyuyordu.
Yeni düzenleme ise ikinci el araç fiyatlarının gerilemesine bir miktar daha etki eder. Çünkü, galeriler ellerindeki 1 milyon liralık aracı 1.8 milyona artık koyamayaz. Dolayısıyla ikinci eldeki köpük fiyatlar biraz daha düşer" diye konuştu.
"İKİNCİ ELDE FAHİŞ FİYATLARI ENGELLEYECEK"
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ Erciş de yeni düzenlemeyi desteklediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Özellikle son dönemde yetkili satıcılar üzerinde oluşan şikâyetler ve rahatsızlıkların giderilmesi açısından yeni yönetmeliğin fayda sağlayacak bir önlem olduğunu düşünüyoruz. Piyasada yetkili satıcılardan sıfır araç alıp, hemen ikinci elde fahiş fiyatla satan kurumlar olduğu biliniyor. Gerçek tüketicinin araçlara daha kolay ulaşmasını sağlayabilmek adına böyle bir önlemin, piyasadaki fahiş fiyatlı satışları engelleyeceğini ve fırsatçılığın önüne geçeceğini düşünüyoruz. Biz de süreç boyunca Bakanlıkla karşılıklı fikir alışverişleriyle oluşturulan yeni yönetmeliği destekliyoruz."
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