Sabiha Gökçen’in dünyaya açılan kapıları arttı

"Havalimanımızda dış hatlar yolcu sayısında yaşanan 2019'a kıyasla yüzde 5, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 125 artışla meydan trafiğinde iç hat ve dış hat yolcu oranlarımız ilk defa yüzde 50 olarak eşitlendi. Bu sebeple terminal içinde yolcularımızın konforunu artırıcı bir dizi önlemler almaya ağırlık verdik. Uçuş ve yolcu deneyimlerini kolaylaştırmak için inovatif çözümler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Yurt dışı yolcularında yaşadığımız artışın devamı gelecektir, yeni destinasyonlara uçuşlar artabilir. Bu nedenle yolcu memnuniyetini en üst seviyeye ulaştırmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."