Sabiha Gökçen'in dünyaya açılan kapıları arttı
Dış hatlar yolcusu yıllık bazda yüzde 125 artış gösteren İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda (İSG), iç hatlardaki kapılardan bazıları dış hatlar kapısına dönüştürülerek yolcu akışına hız kazandırıldı.
İSG'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, seferlerdeki artıştan dolayı iç ve dış hat kapılarında yeni düzenlemeye gitti.
Bus Gate Genişleme Projesi kapsamında renovasyon çalışması tamamlanan İSG terminalinde, iç hatlarda yer alan 308 ile 315 arasında bulunan tüm kapılar dış hatlar için hizmet vermeye başladı.
Yapılan değişiklikle dış hatlara bağlanan kapıların yeni numaraları 501 ile 508 A-B olarak belirlendi. İç hat yolcularının kullandığı 401 ile 410 arasındaki kapılar da A-B olarak kullanılmaya devam edecek. Yeni uygulama, havaalanındaki yolcu akışına hız kazandıracak.
Operasyonel süreçleri hızlandıracak Bus Gate Genişleme Projesi, kapılara yanaşan uçakların yaklaşık 30 dakika sonra yeniden yolcu alımına da fırsat verecek. İSG'de bekleme sürelerini ortadan kaldıracak projeyle yeni hat planlamaları yapılabilecek. Bu planlamaların etkisi ve yeni uçuş destinasyonlarının eklenmesiyle havalimanının Türkiye ekonomisi için oluşturduğu katma değerin artacağı, ilave dış hat yolcusuyla yine ekonomik büyümede katalizör görevi gören turizme de katkı yapacağı öngörülüyor.
Yeni düzenlemeyle operasyon süreçleri kolaylaşırken, yolcu trafiğindeki artıştan kaynaklı oluşabilecek beklemelerin önüne geçilecek.
"YURT DIŞI YOLCULARINDA YAŞADIĞIMIZ ARTIŞIN DEVAMI GELECEKTİR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, yeni düzenlemeyle artan dış hatlar yolcusuna konfor sağlamayı ve iyi bir havalimanı deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Havalimanımızda dış hatlar yolcu sayısında yaşanan 2019'a kıyasla yüzde 5, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 125 artışla meydan trafiğinde iç hat ve dış hat yolcu oranlarımız ilk defa yüzde 50 olarak eşitlendi. Bu sebeple terminal içinde yolcularımızın konforunu artırıcı bir dizi önlemler almaya ağırlık verdik. Uçuş ve yolcu deneyimlerini kolaylaştırmak için inovatif çözümler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Yurt dışı yolcularında yaşadığımız artışın devamı gelecektir, yeni destinasyonlara uçuşlar artabilir. Bu nedenle yolcu memnuniyetini en üst seviyeye ulaştırmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."
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