TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 81 ilde sosyal konut başvuruları başladı mı?

Projelerde ilk defa evlenen gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler için özel kontenjan ayrılacak. Konutlar yerel ve yatay mimari ile inşa edilirken, iklim dostu malzemeler ve yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

Sosyal konutun yanı sıra yine hiç evi olmayan vatandaşlar için Hazine arazileri uygun ödeme şartları ile satışa çıkacak. Altyapısı hazır arsaları alanlar evlerini yaptırabilecek.