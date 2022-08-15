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TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 81 ilde sosyal konut başvuruları başladı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2022
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TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 81 ilde sosyal konut başvuruları başladı mı?

TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği müjde ile 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başlayacak. Dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapan TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca gerçekleşecek olan konut projesi hakkında detaylar belli oluyor. Peki, TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 81 ilde sosyal konut başvuruları başladı mı?

TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 81 ilde sosyal konut başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin hazırlıkları ev sahibi olmak isteyen vatandaşları heyecanlandırırken, konuyla ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 81 ilde sosyal konut başvuruları başladı mı?

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulundu. Değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan " 1 milyon 170 bin konut ve işyeriyle 25 bin sosyal eser kazandırdık. Toplu konut idaresinden milletimiz konut almaya hazırsa Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak bu konutları yapacak ve milletimizin satın almasına sunacağız." dedi.

Öte yandan başvurular bekleyişin sürdüğü TOKİ sosyal konut projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı eylül ayında projenin detaylarını duyuracaklarını belirterek, "Önümüzdeki ay bir tanıtım toplantısıyla tüm detaylarını milletimize duyuracağımız konut kampanyasının şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuşmuştu." ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili Bakan Kurum ise, "Bundan bir buçuk yıl önce 100 bin sosyal konut yapacağız dedik ve çalışmalarımızı tamamladık, inşaatlarımız sahada sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısının ardından bütün milletimize eylül ayında yeni bir sosyal konut projesi yapılacağını, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yapacağımızı müjdelediler. Çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz" demişti.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sosyal konut projelerinden hiç evi olmayan ve belirlenecek gelir seviyesini aşmayan vatandaşlar faydalanacak. Evlerin sahipleri ise kura ile belirlenecek. Hak kazananlar 20 yıl vade ve uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak. İnşaat maliyetine devlet desteği verilerek fiyatların ulaşılabilir olması sağlanacak.

Projelerde ilk defa evlenen gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler için özel kontenjan ayrılacak. Konutlar yerel ve yatay mimari ile inşa edilirken, iklim dostu malzemeler ve yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

Sosyal konutun yanı sıra yine hiç evi olmayan vatandaşlar için Hazine arazileri uygun ödeme şartları ile satışa çıkacak. Altyapısı hazır arsaları alanlar evlerini yaptırabilecek.

Bu kapsamda talebin fazla olduğu illerde daha fazla sosyal konut inşa edilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi konut talebinin hızlı arttığı illere öncelik verilecek.Düzenlemeden yatırım için projeye girmek isteyenler veya ev sahibi olanlar faydalanamayacak.

Hazine arsalarının ev yapma şartıyla dar gelirli vatandaşlara tahsis edileceği düzenlemeye göre hiç evi bulunmayan, geliri 10 bin lirayı aşmayan dar gelirlilere, uygun fiyat ve 20 yıla kadar uzun vadelerle kredi verilmesi öngörülüyor.

Dar gelirlinin maliyetine ev sahibi olacağı düzenlemeyle özellikle büyük şehirlerde artan arza bağlı olarak yüksek fiyatların dizginlenmesi de öngörülüyor.

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