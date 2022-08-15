Altın fiyatlarında düşüş! Haftanın ilk gününde sürpriz yaptı! Güncel altın dolar euro kur fiyatları...
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 35 bin 800 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 16 bin lira, en yüksek 1 milyon 41 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artarak 1 milyon 35 bin 800 liradan tamamladı.Peki gram altın, çeyrek altınm fiyatı ne kadar? İşte detaylar..
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,07 puan azalarak 2.857,18 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 15,24 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 2.879,48 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.844,60, en yüksek 2.885,34 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 2.857,18 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeksi yüzde 0,27, hizmetler endeksi yüzde 0,33 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,09, sanayi endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 20,23 puan ve yüzde 0,66 düşüşle 3.066,79 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 46'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Odas Elektrik, Garanti BBVA ve Yapı Kredi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ALTININ ONSU 1.779,5 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.779,5 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,4 artışla 1 milyon 35 bin 800 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,9285 lira, satışta 18,0003 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,9240 lira, satışta 17,9959 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,73'ten, bileşik getirisi de yüzde 19,61'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0180, sterlin/dolar paritesi 1,2080, dolar/yen paritesi de 133,1 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,8 düşüşle 93,5 dolardan işlem görüyor.
Piyasalarda gram altın 1028, Çeyrek altın 1.702'dan satılıyor.
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