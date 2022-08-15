Altın fiyatlarında düşüş! Haftanın ilk gününde sürpriz yaptı! Güncel altın dolar euro kur fiyatları...

Önceki kapanışa göre mali endeksi yüzde 0,27, hizmetler endeksi yüzde 0,33 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,09, sanayi endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 20,23 puan ve yüzde 0,66 düşüşle 3.066,79 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 46'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Odas Elektrik, Garanti BBVA ve Yapı Kredi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.