SON DAKİKA MOTORİN HABERİ! Motorin zammı geri çekildi | Motorin ne kadar?
Son dakika haberine göre; Brent petrolde yaşanan dalgalanma dolayısıyla motorinde bir zam beklentisi vardı. Araç sahiplerini akaryakıt istasyonlarına iten bu zammın geri çekildiği bildirildi. Peki, motorine ne kadar zam bekleniyordu? Motorin ne kadar? İşte güncel rakamlar...
SON DAKİKA MOTORİN HABERİ! Son dönemde petrol fiyatlarında iniş eğilimi pompada indirim olarak yansıyor.
Araç sahipleri ise indirim haberi sonrası akaryakıt almak için istasyonlara akın ediyor.
MOTORİNE ZAM İPTAL!
Bu gece yani15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece motorine bir zam beklentisi vardı.
Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,26 TL'lik fiyat artışı yapılmıştı.
Ancak bu zam geri çekildi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.
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