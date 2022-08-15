Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 15 Ağustos evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet evde bakım parası sorgulama!
Evde bakım maaşı yatan iller listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ağustos ayının ortasına gelmemiz ile birlikte evde bakım yardımı ödemeleri hakkında araştırmalar başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen evde bakım yardımı ödemeleri ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, e-Devlet evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır? 2022 Ağustos ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte 15 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi...
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde ödenen evde bakım yardımı için araştırmalar sürüyor. Söz konusu destek ödemesinden yararlanan vatandaşlar, destek ödemesinin bu ay hangi illere yatırıldığını merak ediyor. Peki, e-Devlet evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır? 2022 Ağustos ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte 15 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi...
15 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım maaşı ödemeleri, her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. 2022 Ağustos ayı ödemeleri bugün 34 ilde hesaplara yatırılmaya başladı. İşte 15 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller güncel liste:
Tokat, Hatay, Giresun, Antalya, Aksaray, Çanakkale, Adıyaman, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Malatya, Konya, Bursa, Samsun, Zonguldak, İstanbul, Ankara, Osmaniye, Mersin, Muğla, Gaziantep, Tekirdağ, Şanlıurfa, Kırklareli, Bilecik, Manisa, Uşak, Denizli, İzmir, Balıkesir, Kocaeli, Kırşehir, Ordu, Sakarya, Bolu.
Evde bakım yardımı ödemeleri ay sonuna kadar devam edecek.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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