15 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri EPGİS son dakika açıklamaları: Motorine zam iptal mi edildi? Motorin, benzin, mazota zam gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları...

EPGİS son dakika açıklamaları: Motorine zam iptal mi edildi? Motorin, benzin, mazota zam gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2022
ABONE OL
EPGİS son dakika açıklamaları: Motorine zam iptal mi edildi? Motorin, benzin, mazota zam gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları...

Motorine zam iptal mi edildi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent petrolde yaşanan dalgalanmalar sonrasında petrol fiyatlarında küresel çapta artışlar ve indirimler geliyor. Motorine bu akşam zam geleceği beklentisi bulunuyordu. Peki, Motorine zam iptal mi edildi? Motorine zam gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları...

Motorine zam iptal mi edildi? Motorine zam gelecek mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dönemde petrol fiyatlarında inişli çıkışlı seyir pompada indirim ve zam olarak yansıyor. Bu gece zam geleceği beklentisi ardından açıklama geldi. Peki, Motorine zam iptal mi edildi? Motorine zam gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları...

MOTORİNE ZAM İPTAL EDİLDİ Mİ?

Bu gece yani15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece motorine bir zam beklentisi vardı. Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,26 TL'lik fiyat artışı yapılmıştı.

Ancak bu zam geri çekildi.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (15 AĞUSTOS PAZRTESİ)

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 21,15 TL

Motorin fiyatı: 23,18 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 21,28 TL

Motorin fiyatı: 23,27 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 21,27 TL

Motorin fiyatı: 23,28 TL

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA