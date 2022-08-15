EPGİS son dakika açıklamaları: Motorine zam iptal mi edildi? Motorin, benzin, mazota zam gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları...

MOTORİNE ZAM İPTAL EDİLDİ Mİ?

Bu gece yani15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece motorine bir zam beklentisi vardı. Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,26 TL'lik fiyat artışı yapılmıştı.

Ancak bu zam geri çekildi.