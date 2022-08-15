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Borsa ilk yarıda yükseldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.08.2022
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Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,17'lik değer kazandı. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,58, holding endeksi ise yüzde 0,10 değer kazandı.

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