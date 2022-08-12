TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ 81 ilde ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı, ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen konutlar için başvuru süreci yakından takip ediliyor. Başvuru tarihi için açıklama bekleniyor. Peki, TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ 81 ilde ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ 81 ilde ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısının ardından duyuruldu. 81 ilde gerçekleşecek proje için başvuru detayları merak ediliyor. Peki, TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ 81 ilde ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ konut projesiyle ilgili detayları şu sözlerle paylaştı;
"TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zaman ki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilde başlatacaklarını belirtti.
Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız.'' ifadelerini kullandı.
HAZİNE ARAZİLERİ VATANDAŞA AÇILIYOR
Hükümet Hazine arazilerini de uygun koşullarda konut yapımı için vatandaşa açacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi konut fiyatlarının daha çok arttığı şehirlerde ihtiyaca ve talebe göre sayıyı belirleyecek. Hazine arazileri evi olmayan vatandaşlara verilecek.
Konut tipleri için bakanlık proje belirleyecek. Vatandaş imar planına uygun olarak projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak, evini yapacak.
Örneğin, bir arazide 500-1000 metrekarelik alanlar olacak ve tek katlı evler yapılacak. Bazı yerlerde 8-10 bin metrekarelik arsada, emsal 0.50 olacak ve 3-4 katlı binalar yapılacak.
VERGİ MUAFİYETİ
Vatandaşa, arsayı aldığında evi yaptığı sürede resim, harç ve KDV muafiyeti gibi destekler de sunulacak. Hazine arazisi tahsis edilirken belirli süre elden çıkarmama şartı konulacak. Arsanın yerine göre metrekare büyüklükleri belirlenecek.
PEŞİNAT VE VADE SÜRESİ NE OLACAK?
Ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 20 yıla kadar varan vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak.
Bakan Murat Kurum, vatandaşların 20 yıla varan vadelerle sosyal konuttan istifade edeceklerini belirterek, "Alt gelirliler için altyapılı arsalarımızı da sunacağız. Daha önce evi olmayan, dar gelirli tüm vatandaşlarımız konut, arsa ve ticari ünitelerimizden istifade edecekler." diye konuştu.
BAŞVURU GELİR ŞARTI NEDİR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak.
KONUT SAYISI TALEBE GÖRE BELİRLENECEK
Murat Kurum, il valiliklerine bir yazı gönderdiklerine dikkat çekerken, "Bu yazı ile valiliklere illerindeki konut açığı ve talebini sorduk. İllerdeki talebe göre projedeki sayı ve oranlar son şekline getirilecek" dedi.
İstanbul'un arazi anlamında sıkıntılı bir alan olduğunu kaydeden Kurum, olabilecek tüm alanlar üzerinde çalışıldığını dile getirdi.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2022 81 ilde yapılacak TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar henüz açıklanmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılacak Kabine Toplantısının ardından TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili detayları açıklayacak. Konuya ilişkin detaylar açıklandığında haberimize eklenecektir.
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