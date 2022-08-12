Tarımsal destek ödemeleri 2022 yattı mı? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman ödenecek?
Tarımsal destek ödemeleri 2022 yattı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından 12 Ağustos 2022 Cuma (bugün) yapıldı. Çiftçilerin beklediği açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Peki, Tarımsal destek ödemeleri 2022 yattı mı? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman ödenecek?
Tarımsal destek ödemeleri 2022 yattı mı? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman ödenecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Peki, Tarımsal destek ödemeleri 2022 yattı mı? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman ödenecek?
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ 2022 YATTI MI?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"32 milyon 651 bin 947 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz"
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Tarımsal destek ödemeleri 12 Ağustos Cuma günü çiftçilerinhesaplarına aktarılacak.
Bakan Kirişci'nin paylaşımında destek ödemesinin detaylarına da yer verildi.
Buna göre, Uzman Eller Proje Desteği olarak 16 milyon 363 bin 857 lira, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği olarak 9 milyon 590 bin 978 lira, Et Regülasyon Desteği olarak 5 milyon 310 bin lira, Anaç Koyun Keçi İlave Göçer Desteği olarak 1 milyon 387 bin 112 lira ödeme yapılacak.
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