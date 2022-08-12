BİM, A101, ŞOK okul malzemeleri ne zaman gelecek? BİM okul malzemeleri geldi mi?

BİM OKUL EŞYALARI NE ZAMAN GELECEK?

Bim okul malzemeleri konusunda yoğun ilgi herkesin bildiği bir durum. Peki Bim okul eşyaları ne zaman gelecek? Bu soruya şimdiden cevap vermesi çok zor. Ancak geçen seneki uygulamaya bakıldığında 21 Ağustos 2022 aktüel ürünler içerisinde kırtasiye malzemeleri olabilir. Bir önceki yıl bu tarihte kırtasiye ürünler katalogdaki yerini almıştı.