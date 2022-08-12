THY dünyadaki rakiplerini solladı! Tarihi performans

EN BÜYÜK İHRACATÇI

Aynı zamanda Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Bolat, THY'nin ülkeye 8.5 milyar dolar döviz getirdiğini anlatarak, "Bu Türkiye'nin en büyük ihracatçısı denilen şirketten yüzde 60 daha fazla. Bu yıl hizmet ihracatı rakamı 80 milyar doları geçecek. 2023'te hedef 130 milyar dolar. 270 milyar dolar da mal ihracatı olsa, toplam 400 milyar dolar ihracata ulaşılabilir. THY olarak bizim hedefimiz de 18 milyar dolar dövizi ülkeye getirmek" dedi.