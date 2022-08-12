Avrupa’da sobaya dönüş! Türk firmalarına sipariş yağıyor





ISITICI SATIŞI YÜZDE 35 ARTTI

Ayrıca bu kış olası bir enerji krizine hazırlanan Almanya'da elektrikli ısıtıcı satışları arttı. GFK verileri, 2022'nin ilk altı ayında Almanya'da yaklaşık 600 bin ısıtıcı satıldığını ortaya çıkardı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik bir artış anlamına geliyor. Berlin'de Eisen Doring elektrik mağazasının sahibi Frank Doring, "Son iki ayda elektrikli ısıtıcı satışlarında büyük bir artış oldu ve elimizdeki ısıtıcılar tükeniyor" dedi.