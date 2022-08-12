Avrupa'da sobaya dönüş! Türk firmalarına sipariş yağıyor
Yüksek enerji fiyatları ve Rusya’nın doğalgazı kesmesi nedeniyle bu kış soba yakmaya hazırlanan Avrupa’dan, Türk firmalara soba siparişi yağıyor. Bazı ülkelerde ısıtıcı satışları ise yüzde 35 arttı.
Rusya ile yaşadığı karşılıklı yaptırımlar sonucu doğalgaz musluklarının kapanması riskiyle karşı karşıya kalan Avrupa ülkeleri, hem enerji fiyatlarındaki yüksek artış hem de kışın ısınma endişesi ile bu kış soba yakmaya hazırlanıyor. Kuzey Avrupa ülkelerinden Türk soba üreticilerine sipariş yağarken, bazı ülkelerde ise elektrikli ısıtıcı satışları yüzde 35 arttı.
Birçok ülkede odun fiyatları arttı, bir yandan da halka kış için mum ve kalın giysiler bulundurulması öneriliyor. Döküm sektörünün dahil olduğu ihracatçı birliği İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, "Son aylarda özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden yoğun bir soba siparişi alındığı yönünde bilgiler geliyor üyelerimizden. Döküm sektöründen ağırlıklı siparişler geliyor.
Firmalarımız uzun süredir soba üretimine ara verdiği için yeniden üretim yapmaya başladılar. Ağırlıklı olarak İstanbul'daki firmalara sipariş geliyor. Avrupa'da enerji krizinin yaratmış olduğu bu çalkantılı dönemde insanlar doğal olarak alternatifler arıyor. Enerji fiyatlarında da çok ciddi artışlar oldu. Bu nedenle bazı ülkelerde odun fiyatlarının muazzam bir artış yaşadığını okuyoruz" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Almanya'da, elektrik kesintisi sırasında ihtiyaç duyulacaklar listesi yapılmış, mum, giysi ve kamp ocağı gibi malzemelerin hazır halde bulundurulması gerektiği belirtilmişti. Benzer bir haber İsviçre'den geldi. Ülkedeki Federal Elektrik Komisyonu Başkanı Werner Luginbühl, halktan mum ve odun stoklamasını istedi.
ISITICI SATIŞI YÜZDE 35 ARTTI
Ayrıca bu kış olası bir enerji krizine hazırlanan Almanya'da elektrikli ısıtıcı satışları arttı. GFK verileri, 2022'nin ilk altı ayında Almanya'da yaklaşık 600 bin ısıtıcı satıldığını ortaya çıkardı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik bir artış anlamına geliyor. Berlin'de Eisen Doring elektrik mağazasının sahibi Frank Doring, "Son iki ayda elektrikli ısıtıcı satışlarında büyük bir artış oldu ve elimizdeki ısıtıcılar tükeniyor" dedi.
TERMİK SANTRALLER YENİDEN AÇILACAK
Avrupa'da Hanehalkı Enerji Fiyat Endeksi'ne göre, İngiltere'de bir ev ayda 305 euro fatura ödüyor. Belçika ve Hollanda'da ise sırasıyla 213 euro ve 358 euro ödeniyor. AB liderleri geçtiğimiz hafta, enerji fiyatlarını düşürmek için bu kış doğalgaz kullanımını yüzde 15 azaltma konusunda anlaştı. Bazı ülkeler, arz güvensizliği ve artan faturalarla başa çıkmak için kömürle çalışan santrallerini yeniden açmaya karar verdi.
Hollanda, termik santrallerinin 2023'ün sonuna kadar tam kapasite çalışmasına izin vermek için mevzuatta değişiklik yaptı. Fransa ve Avusturya, kömürle çalışan elektrik santrallerini kıştan önce yeniden açmayı planlıyor. Almanya, potansiyel bir gaz kıtlığını gidermek için şebekeye 10 gigawatt kömür kapasitesini geri getirmeyi planlıyor. ABD, Avustralya ve Güney Afrika'dan kömür ithalatının, yeni açılan santrallere tedarik sağlamak için artması da bekleniyor. AB, kömür ithalatının yaklaşık yüzde 45'i için Rusya'ya bağımlı.
İSVİÇRE'DE KISITLAMA GÜNDEMDE
İsviçre Federal Elektrik Komisyonu Başkanı Werner Luginbühl, enerji krizi nedeniyle ülke genelinde kış mevsiminde geçici elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısında bulundu. İsviçre Federal Mali İşler, Eğitim ve Araştırma Dairesi (EAER) Sözcüsü Thomas Grunwald ise ülke makamlarının bu kış enerji tüketimine kısıtlamalar getirebileceğini söyledi.
AB: HAZIR OLUN
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise Avrupalıların Ukrayna'ya yaptıkları desteğin 'bedelini ödemeye hazır olması gerektiğini' ifade etti. Bütün savaşların 'müzakerelerle bittiğini' kaydeden Borrell, "Ukrayna'ya askeri olarak yardım sunuyor olmamız, müzakere etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmadığımız anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı. Yetkili, Ukrayna'daki durumun Avrupa'yı doğrudan etkilediğini de sözlerine ekledi.
İSPANYA'DA TASARRUF PLANI DEVREDE
İspanya'da enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi. Enerji tasarrufu kapsamında, kamu binalarında, ticari alanlarda, büyük mağazalarda, havaalanları, tren ve otobüs garları gibi ulaşım altyapılarında, kültürel alanlarda ve otellerde klima kullanımı yaz boyunca 27 derece ile sınırlandırılacak. Ayrıca saat 22.00'dan sonra kamu binaları, mağazalar ve alışveriş merkezlerinin vitrinlerinin ışıkları kapatılacak. Plana uymayanlara 60 bin euro para cezası kesilebilecek. Planın 1 Kasım 2023'e kadar uygulanması öngörülüyor.
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