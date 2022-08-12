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Rusya'dan Türk Lirası kararı: Üzerinde çalışıyoruz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.08.2022
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Rusya’dan Türk Lirası kararı: Üzerinde çalışıyoruz

Batılı devletlerin yaptırımına maruz kalan Rusya, dost ülkelerin para birimlerini satın almayı planlıyor. Açıklanan listede Türk Lirası da yer alıyor. Satın alınacak diğer para birimleri ise Çin'in Yuan'ı ve Hindistan'ın Rupi'si.

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