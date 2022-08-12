Son dakika | Sanayide çarklar dönüyor! Rakamlar beklentileri aştı

Son dakika haberi...Türkiye'de sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 8,5 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %8,5 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %10,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 arttı.