12 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Sanayide çarklar dönüyor! Rakamlar beklentileri aştı

Son dakika | Sanayide çarklar dönüyor! Rakamlar beklentileri aştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
ABONE OL
Son dakika | Sanayide çarklar dönüyor! Rakamlar beklentileri aştı

Son dakika haberi...Türkiye'de sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 8,5 arttı.

Son dakika haberi...Türkiye'de sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 8,5 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %8,5 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %10,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,3 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 arttı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA