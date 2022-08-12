Türkiye çip pazarında söz sahibi olmaya hazırlanıyor! Üretim merkezi Ankara olacak! Araç ve teknoloji fiyatları düşecek mi?
Geçtiğimiz son iki yıla damgasını vuran çip krizi, dünya ticaretini ve teknolojiyi direkt etkiledi. Türkiye, sonu gelmez bu krizi fırsata çevirmek için harekete geçti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, çip üretimiyle ilgili Ankara'da yer ayrıldığını belirterek bu alanda söz sahibi olacaklarının müjdesini verdi. Peki Türkiye'nin bu pazara girmesiyle araç fiyatlarında düşüş olur mu? İşte merakla beklenen ayrıntılar...
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de katıldığı Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde, dünyada yaşanan çip kriziyle ilgili konuştu. Çipteki üretimin yavaşladığı zaman elektronik cihazların ve otomobillerin üretiminin yavaşladığını kaydeden Muş, "Tabi bu telefon ve bilgisayarlara kadar kullanılabilen bir ürün. Burada Tayvan çok önemli bir üretici. Bununla ilgili bizim de yatırımlarımız var. Hatta Ankara'da belli bir yer bunun için ayrılmış durumda. Şu an bu yatırımla alakalı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın çalışması söz konusu." dedi.
"SÜREKLİ TAŞIMA SUYUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ"
Burada Türkiye'nin yatırım yapmak istediğini, burada yatırımları da ağırlamak istediğini aktaran Muş, şöyle devam etti: Türkiye bu işin içine girmek istiyor. Girmemizin gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sürekli taşıma suyuyla değirmen dönmez. Bunun çok farklı seviyeleri var. Bütün seviyeleri yürütmeseniz de bazı seviyeleri yürütmeniz gerekiyor. Gelecek artık daha da teknolojikleşecek ve dijitalleşecek. Tabi dijitalleşecek her alanda bu çipe ihtiyaç olacak. Buna olan talep artacak. Bu anlamda biz Türkiye olarak üretici güç olmak istiyoruz. En önemli ihtiyacımız su. Çipte su çok kullanılıyor. Çipin kullanılması için suya ihtiyaç var. Bununla ilgili bir hazırlığımız var.
TÜRKİYE'NİN ÇİP ÜRETECEK OLMASININ AVANTAJLARI NEDİR?
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Şimdi çip yalnız otomobil için değil birçok eşyada kullanıldığı için biliyorsunuz bir otomobilde bine yakın çip kullanılıyor. Bunun haricinde bugün dünyada üretilen ve Türkiye'de üretilen bilgisayar, beyaz eşya ve tüm akıllı sistemde çip kullanılıyor. Ülkemizde de üretimi yapılan bu çipleri yurt dışından alan gerek otomobil olsun gerekse beyaz eşya konusunda olsun ciddi bir talep var. Türkiye'de çipin üretilmesi bizim için mutluluk olur dünyada çip 3 ülkenin elinde şu anda.
Bunun uyanında ABD ve Japonya'nın ciddi çalışmalar başlattığını biliyoruz. Türkiye'de de çipin üretilmesi bize mutluluk verir çünkü yerli ve milli olan aracımız üretime başladı. Gerek araçta olsun gerek akıllı sistemle kullanılan eşyalarda olsun ihtiyaç var.
TÜRKİYE'NİN ÇİP ÜRETİMİNE GİRMESİYLE BİRLİKTE SIFIR ARAÇ BULUNABİLİRLİĞİ ARTAR MI?
Tabi artar bugün dünyada çipi örnek gösterip araç üretimindeki sıkıntılar dile geliyor. Gerek Türkiye'de gerek dünyada da Türkiye'nin çipi ürettiğinde kendi ülkesi için değil ihtiyaç halinde ihracatını da yapar. Bizim yapmamız gereken en önemli şeylerden birisi bu katma değeri fazla olan yükte hafif ama pahada ağır olan ihracat yapmamız gerekiyor.
TÜRKİYE'NİN DE BU ALANA GİRECEK OLMASIYLA NELER DEĞİŞİR?
Bir defa çipi bahane edip de üretim yapmayan bir sürü otomobil olsun diğer akıllı sistemler olsun bunların üretimi artar. Üretim arttıkça da arz ve talep dengesi yerine oturur bu da fiyatların geri gelmesine sebep olur.
'SEKTÖRE KATKISI OLUMLU OLUR'
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ise şöyle konuştu: "Otomotiv sektöründe araç tedarikinde en büyük sıkıntı çip üretiminden kaynaklı. Eğer Türkiye'de çip üretim tesisi kurulursa sektör olarak olumlu olur. Dünyada da böyle bir ihtiyaç var. Hem dünyada hem Türkiye'ye katkısı olur. Sektör temsilcileri olarak her türlü desteği vermeye hazırız.
SIFIR ARAÇ BULUNURLUĞU ARTAR MI?
Sıfır araç tedariki konusunda elimizi güçlendirecek en önemli etkenlerden biri olur.
ARAÇ FİYATLARI DÜŞER Mİ?
Araçların bollaşması araç fiyatlarının düşmesine sebep olur. Lojistikte yaşanan sıkıntılar, çip krizi, alüminyum fiyatlarının yükselmesi otomotiv sektörünü olumsuz etkiliyordu. Bu tarz etkenlerin ortadan kalkması otomobile erişimi güçlendirir fiyatların düşmesi yönünde olumlu bir etkisi olur.
'TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ OLMASINI SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ'
Rusya, Ukrayna krizi ile ortaya çıkan çip krizi şu an Tayvan ile alakalı savaş gündeminde dolayı sektörü olumsuz etkiliyor. Tayvan'da da savaş olursa ve biz üretime başlarsak çip üretimi merkezi konusunda ciddi bir adım atmış oluruz. Bilindiği üzere bir araçta yaklaşık 1200 taneye yakın çip bulunuyor. Bugün yaşadığımız sıkıntılarda bazı araçlarda çip tedarikindeki sıkıntılardan dolayı bazı aksesuarlar şu anda araçlara konulamamaktadır. Türkiye'nin bu işte öncü olmasını biz sonuna kadar istiyoruz ve destekliyoruz."
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