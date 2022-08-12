Türkiye çip pazarında söz sahibi olmaya hazırlanıyor! Üretim merkezi Ankara olacak! Araç ve teknoloji fiyatları düşecek mi?

TÜRKİYE'NİN ÇİP ÜRETECEK OLMASININ AVANTAJLARI NEDİR?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şimdi çip yalnız otomobil için değil birçok eşyada kullanıldığı için biliyorsunuz bir otomobilde bine yakın çip kullanılıyor. Bunun haricinde bugün dünyada üretilen ve Türkiye'de üretilen bilgisayar, beyaz eşya ve tüm akıllı sistemde çip kullanılıyor. Ülkemizde de üretimi yapılan bu çipleri yurt dışından alan gerek otomobil olsun gerekse beyaz eşya konusunda olsun ciddi bir talep var. Türkiye'de çipin üretilmesi bizim için mutluluk olur dünyada çip 3 ülkenin elinde şu anda.

Bunun uyanında ABD ve Japonya'nın ciddi çalışmalar başlattığını biliyoruz. Türkiye'de de çipin üretilmesi bize mutluluk verir çünkü yerli ve milli olan aracımız üretime başladı. Gerek araçta olsun gerek akıllı sistemle kullanılan eşyalarda olsun ihtiyaç var.