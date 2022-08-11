Hükümetten 4 milyon aileye 3 milyar lira destek müjdesi! Doğal gaz ve okul ödemeleri başlayacak! Doğal Gaz Tüketim Desteği’ne kimler başvurabilecek?

ROMAN VATANDAŞLARA DA DESTEK

Bakan Yanık, bugün açılışını yapılan Sosyal Dayanışma Merkezinin özel bir önemi olduğunu, "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi" kapsamında hayata geçirilen bu merkezlerde Roman vatandaşlar için özel programlar hazırlandığını ve uygulandığını ifade etti.

"Roman vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diyen Yanık şu ifadeleri kullandı:

"Bu merkezlerimizde Roman dostlarımız için psikososyal ve sosyokültürel desteklerde bulunuyoruz. Mesleki ve kişisel gelişim konularında kurs ve eğitimler düzenliyoruz. Meslek Edindirme Kursları ve Sertifikalı Eğitim Programları ile tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi Roman vatandaşlarımızın da sosyoekonomik olarak güçlenmelerini destekliyoruz. Eğitimlerimizi meslek edinmeye yönelik ve istihdama katılmayı kolaylaştırıcı bir bakışla uyguluyoruz. Kuaförlük, terzilik, aşçılık, okuma-yazma, halı dokumacılığı gibi kurslarımız bunlardan bazıları. Kursların bitiminde katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar veriyoruz. Bu projelere bugüne kadar ülke genelinde toplam 69 milyon lira kaynak tahsis ettik. Harcanan her kuruşla Roman vatandaşlarımızın güçlü bireyler haline geldiklerine şahit olduk."

Yanık, SODAM projelerinin 2014 yılında beri yürütüldüğünü 2022 itibarıyla 18 il ve 16 ilçede toplam 42 SODAM projesinin devam ettiğini aktararak "SODAM projeleri ile bugüne kadar toplam 330 bin Roman vatandaşımıza ulaştık." dedi.