Altın fiyatlarında hareketlilik! Yükselişe geçti! İşte çeyrek, gram ve yarım altın alış satış fiyatları...
Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 1 milyon 44 bin liraya çıktı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kazanımla 1 milyon 44 bin liradan tamamladı. Fiyatlardaki yukarı yönlü bir hareketlik olmasından sonra ise gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak ediliyor. İşte güncel altın fiyatları...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 38,86 puan artarak 2.868,44 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 30,95 puan ve yüzde 1,09 değer kazanarak 2.860,53 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.834,61, en yüksek 2.877,60 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,37 artışla 2.868,44 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,64, sanayi endeksi yüzde 0,23, hizmetler endeksi yüzde 2,20, teknoloji endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 50,75 puan ve yüzde 1,66 yükselişle 3.101,90 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 60'ı prim yaptı, 36'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi Bankası, SASA Polyester ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ALTININ ONSU 1.787,30 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.787,30 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kazanımla 1 milyon 44 bin liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 20.27 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.033 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.662 lira, Cumhuriyet altını da 6.838 liradan satılıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,9231 lira, satışta 17,9949 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,9183 lira, satışta 17,9901 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,62'den, bileşik getirisi de yüzde 20,59'dan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0328, sterlin/dolar paritesi 1,2202, dolar/yen paritesi de 132,78 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,70 yükselişle 98,17 dolardan işlem görüyor.
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ DUYURDU
Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Ağustos ile biten haftada 7 milyar 374 milyon dolar arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Ağustos ile biten haftada 7 milyar 374 milyon dolar artarak 108 milyar 637 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri 6 milyar 668 milyon dolar artarak 61 milyar 101 milyon dolardan 67 milyar 769 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 5 Ağustos haftasında 705 milyon dolar artarak 40 milyar 163 milyon dolardan 40 milyar 868 milyon dolara yükseldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi... 11 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerin evde bakım maaşı yattı?
- Slovacko - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Slovacko - FB maçı canlı izle kesintisiz şifresiz izleme linki!
- SSK, Bağ-Kur'lu farketmeden emeklilik imkanı! Primi dolmayanlar da yararlanabiliyor! Başvuru yapan yararlanabilecek...
- İzmir deprem son dakika: İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
- ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS 2022 tercih sonuçları bugün açıklanır mı, geçen sene hangi tarihte açıklandı?
- AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? AÖL 2022-2023 yeni kayıt tarihi belli oldu mu, ne zaman?
- TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR TYP alım ilanları yayınlandı mı? Duyuru listesi...
- Lise kayıt tarihleri 2022: Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? Lise kayıt tarihleri açıklandı mı?
- DGS sonuç tarihi... DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS AİS sonuç tarihi belli oldu mu?
- ATA AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ATA AÖF 3 ders sınavı sonuçları açıklandı mı?
- PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?
- 2017'de ABD'de yayınlanan bir araştırmaya göre, köpekleri beraber oldukları kişiden hoşlanmayan kişilerin yüzde 54'ü hangisini yapmaya meyillidir?