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Altın fiyatlarında hareketlilik! Yükselişe geçti! İşte çeyrek, gram ve yarım altın alış satış fiyatları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Altın fiyatlarında hareketlilik! Yükselişe geçti! İşte çeyrek, gram ve yarım altın alış satış fiyatları...

Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 1 milyon 44 bin liraya çıktı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kazanımla 1 milyon 44 bin liradan tamamladı. Fiyatlardaki yukarı yönlü bir hareketlik olmasından sonra ise gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak ediliyor. İşte güncel altın fiyatları...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 38,86 puan artarak 2.868,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 30,95 puan ve yüzde 1,09 değer kazanarak 2.860,53 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.834,61, en yüksek 2.877,60 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,37 artışla 2.868,44 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,64, sanayi endeksi yüzde 0,23, hizmetler endeksi yüzde 2,20, teknoloji endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 50,75 puan ve yüzde 1,66 yükselişle 3.101,90 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 60'ı prim yaptı, 36'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi Bankası, SASA Polyester ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.787,30 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.787,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kazanımla 1 milyon 44 bin liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 20.27 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.033 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.662 lira, Cumhuriyet altını da 6.838 liradan satılıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,9231 lira, satışta 17,9949 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,9183 lira, satışta 17,9901 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,62'den, bileşik getirisi de yüzde 20,59'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0328, sterlin/dolar paritesi 1,2202, dolar/yen paritesi de 132,78 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,70 yükselişle 98,17 dolardan işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ DUYURDU

Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Ağustos ile biten haftada 7 milyar 374 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Ağustos ile biten haftada 7 milyar 374 milyon dolar artarak 108 milyar 637 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 6 milyar 668 milyon dolar artarak 61 milyar 101 milyon dolardan 67 milyar 769 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 5 Ağustos haftasında 705 milyon dolar artarak 40 milyar 163 milyon dolardan 40 milyar 868 milyon dolara yükseldi.

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