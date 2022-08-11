Evde bakım maaşı yatan iller listesi... 11 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerin evde bakım maaşı yattı?
11 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde engelli, yardıma muhtaç ve hasta bireylere bakan birincil derece yakınlara yatırılan maaşların ne kadar olduğu, ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 11 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerin evde bakım maaşı yattı?
11 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerin evde bakım maaşı yattı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesine dair son dakika gelişmelerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ana sayfasından ve e-devletten kontrol etmesi sürüyor. Peki, 11 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerin evde bakım maaşı yattı?
EVDE BAKIM MAAŞI GÜNCEL LİSTE BELLİ OLDU MU?
Evde bakım maaşları güncel listesi henüz netleşmedi. Ödemeler 15 Ağustos ve takip eden günlerde yapılacağı için ödeme listeleri de 15 Ağustos itibariyle netleşmeye başlayacak.
AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Evde bakım maaşı, hasta, yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara devlet tarafından verilen yardım paraları arasında yer alıyor. 2706 lira olan evde bakım maaşı ücretlerinin, asgari ücrete gelen Temmuz ara zammı sonrasında ne kadara yükseldiği merak konusu olmuştu.
Gelen asgari ücret zammı sonrasında 2706 lira olan evde bakım maaşı ücreti 3340 lira oldu.
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- Evde bakım maaşı yatan iller listesi... 11 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerin evde bakım maaşı yattı?
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