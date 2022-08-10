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Türkiye’nin 2023 ihracat vizyonu Kayseri’de konuşuldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.08.2022
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Türkiye’nin 2023 ihracat vizyonu Kayseri’de konuşuldu

Turkuvaz Medya Grubu ve grubun amiral gemisi Sabah Gazetesi’nin ihracat sektörüne destek vermek, sektör hakkında bilinçlendirmek ve yeni oyuncuların katılmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiği “Türkiye İhracat Seferberliği” Kayseri Zirvesi 10 Ağustos’ta (bugün) gerçekleşti. T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katıldığı özel oturumun ardından Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör’ün moderatörlüğünde gerçekleşen ‘2023 İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar’ panelinde Türkiye’nin 2023 ihracat stratejisi Kayseri’de yeni gelişmelerle konuşulmaya devam edildi.

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