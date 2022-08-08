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Akaryakıt fiyatları tavan yapabilir! Brent petrolde kritik tarih 5 Aralık! Dünya genelinde yoğun arz baskısı alarmı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
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Akaryakıt fiyatları tavan yapabilir! Brent petrolde kritik tarih 5 Aralık! Dünya genelinde yoğun arz baskısı alarmı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,83 dolardan işlem görüyor. Son dönemde fiyatı düşen petrolün yeni haftaya piyasalarda arz daralmasına ilişkin endişelerin zemin kazanmasıyla yükselişle başladı.Uzmanlar, 5 Aralık'ta başlayacak Avrupa Birliği'nin Rus ham petrolüne yönelik kısmi ithalat yasağının dünya genelinde petrol fiyatlarını yükselteceğini tahmin ediyor. İşte detaylar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 44,56 puan artarak 2.795,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 17,05 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 2.767,55 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.759,43, en yüksek 2.802,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,62 artışla 2.795,06 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,89, sanayi endeksi yüzde 1,82, hizmetler endeksi yüzde 2,15 ve teknoloji endeksi yüzde 1,87 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 55,34 puan ve yüzde 1,87 yükselişle 3.011,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaptı, 29'u geriledi. Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.786,50 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 19.05 itibarıyla 1.786,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 kazanımla 1 milyon 42 bin liradan tamamladı.

DOLARDA SON DURUM NE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,9268 lira, satışta 17,9986 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,9237 lira, satışta 17,9955 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,95'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,25'ten gerçekleşti.

EURO DA SEVİYE NE?

Uluslararası piyasalarda, saat 19.05 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0208, sterlin/dolar paritesi 1,2094, dolar/yen paritesi de 134,71 düzeyinde seyrediyor.

PETROL FİYATI YENİDEN ARTIYOR

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,05 artışla 95,75 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 2 Ağustos tarihinden beri 100 doların altında seyrediyor.

YÜKSELİŞE GEÇTİ

Geçen hafta petrol talebine ilişkin endişelerin artmasıyla nisan başından bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydeden petrol fiyatları, yeni haftaya piyasalarda arz daralmasına ilişkin endişelerin zemin kazanmasıyla yükselişle başladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun geçen hafta eylül ayı için kısıtlı bir üretim artışı kararı alması arz endişelerini kuvvetlendirdi.

Uzmanlar, 5 Aralık'ta başlayacak Avrupa Birliği'nin Rus ham petrolüne yönelik kısmi ithalat yasağının, yoğun bir arz baskısı oluşturacağını öngörüyor.

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