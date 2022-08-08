Akaryakıt fiyatları tavan yapabilir! Brent petrolde kritik tarih 5 Aralık! Dünya genelinde yoğun arz baskısı alarmı

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,89, sanayi endeksi yüzde 1,82, hizmetler endeksi yüzde 2,15 ve teknoloji endeksi yüzde 1,87 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 55,34 puan ve yüzde 1,87 yükselişle 3.011,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaptı, 29'u geriledi. Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.