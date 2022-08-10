10 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı

Son dakika | Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
ABONE OL
Son dakika | Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı

İşsiz sayısı 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti.

Son dakika haberi...Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %10,3 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,5 iken kadınlarda %13,8 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %47,8 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 30 milyon 866 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %47,8 oldu. Bu oran erkeklerde %65,3 iken kadınlarda %30,6 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İşgücü 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 182 bin kişi azalarak 34 milyon 407 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,3, kadınlarda ise %35,5 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %20,4 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %20,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,3, kadınlarda ise %27,9 olarak tahmin edildi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,5 SAAT OLDU
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 0,6 saat artarak 44,5 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %20,4 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak %20,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %13,9 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,1 olarak tahmin edildi.

İşsizlik gerilemeye devam ediyor İŞSİZLİK GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA