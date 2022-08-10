Son dakika | Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %10,3 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,5 iken kadınlarda %13,8 olarak tahmin edildi.