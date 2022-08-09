Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın IMF iddialarına sert yanıt
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın Türkiye'nin IMF'ten borç aldığına dair açıklamalarına yanıt verdi. Bakan Nebati, "Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü" dedi. Nebati, Türkiye'nin IMF ile anlaşma ya da program yapmadığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün ekranlara gelen bir yayında ortaya atılan IMF iddiasına net bir dille yanıt verdi.
Bakan Nebati, Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın ortaya attığı Türkiye'nin IMF'ten 6.5 milyar dolar borç aldığı iddiasına yönelik "Sayın Bilge Yılmaz dün katıldığınız bir yayında Türkiye'nin IMF'den 6.5 milyar dolar borç aldığını iddia etmişsiniz. Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü" dedi.
Nebati açıklamasının devamında IMF ile bir anlaşma imzalanmadığını ya da program ilişkisine girilmediğini belirtti. Nebati "IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkân, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. Türkiye'nin IMF'den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır. Bu hususlarla ilgili geçmişte de yapılan tezviratlara ilişkin 26 Ağustos 2021'de yapılan Bakanlığımızın basın duyurusu linkini sizin için tekrar bırakıyorum." ifadelerini kullandı.
Bakanlığın 2021 yılında yaptığı açıklama şöyle:
Basın yayın organlarında IMF SDR (Special Drawing Rights – Özel Çekme Hakkı) tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve tezvirat yapıldığı görülmektedir.
Ülkemiz 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup, bahse konu kuruluşta yüzde 0,98 sermaye payına sahiptir.
IMF, 23 Ağustos 2021 tarihinde Kovid salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar ABD Doları tutarında SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamıştır.
SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır. Örneğin bu son tahsisatla; ABD'ye 112,9 milyar ABD Doları, Almanya'ya 36 milyar ABD Doları, Güney Afrika'ya 4,15 milyar ABD Doları tutarında rezerv imkânı sağlanmıştır. Türkiye'ye ise, IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir.
IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkân, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır.
SDR tahsisatı tutarı uluslararası rezervlerimizde yer almakla birlikte, Bakanlığımızın TCMB nezdindeki hesaplarında takip edilecektir. SDR tahsisatına ilişkin bilgilere IMF'nin internet sitesinden (https://www.imf.org/en/About/FAQ/special-drawing-right) ulaşılabilmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
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