Altın fiyatlarında kritik gün yarın! Sürpriz yapabilir! Yatırımcılar dikkat... ABD’deki enflasyon rakamı nasıl etkileyecek?

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 38 bin 490 lira, en yüksek 1 milyon 42 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1 milyon 39 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 62 milyon 262 bin 731,06 lira, işlem miktarı ise 1.030,19 kilogram oldu.