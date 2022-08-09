09 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatlarında kritik gün yarın! Sürpriz yapabilir! Yatırımcılar dikkat... ABD'deki enflasyon rakamı nasıl etkileyecek?

Altın fiyatlarında kritik gün yarın! Sürpriz yapabilir! Yatırımcılar dikkat... ABD'deki enflasyon rakamı nasıl etkileyecek?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
ABONE OL
Altın fiyatlarında kritik gün yarın! Sürpriz yapabilir! Yatırımcılar dikkat... ABD’deki enflasyon rakamı nasıl etkileyecek?

ABD'de yarın açıklanacak olan enflasyon verileri öncesi piyasalarda yatırımcıların temkinli seyir halinde oldukları görülürken, altın fiyatları günü düşüşle tamamladı. Diğer yandan yarından itibaren bölgede yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin ise piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Peki ABD'deki enflasyon oranı altını nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 39 bin 900 liraya geriledi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 38 bin 490 lira, en yüksek 1 milyon 42 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1 milyon 39 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 62 milyon 262 bin 731,06 lira, işlem miktarı ise 1.030,19 kilogram oldu.

ALTIN BORSASINDA SON DURUM

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 76 milyon 828 bin 74,97 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafineri, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

GÖZLER YARIN GELECEK KARARDA

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi yatırımcılar temkinli bir seyir izlerken endeksler, yeni günün açılışında düşüş gösterdi.

Ülkede geçen hafta beklentilerin üzerinde artan tarım dışı istihdam verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülden itibaren faiz artırımlarında yavaşlayacağı beklentisini zora sokmuştu.

Analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ülkede para politikasının geleceğine ilişkin belirsizlikleri azaltmasının beklendiğini, iş gücü piyasasındaki güçlü seyrin ardından enflasyonun da sürpriz yapabileceğine ilişkin tahminler olduğunu belirtti.

Öte yandan, şirketlerin büyüme beklentilerinin zayıflamaya devam etmesi güçlenen resesyon riskiyle birlikte piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdü.

Çip üreticileri Nvidia ile Micron Technology'nin makroekonomik faktörler ve tedarik zinciri kısıtlamaları nedeniyle gelirlerinin beklentilerin gerisinde kalabileceği uyarısında bulunmalarının ardından çip şirketlerinin hisselerinde düşüş görüldü.

AVRUPA'DA ENFLASYON BASKISI SÜRÜYOR

Avrupa tarafında da büyüme ve enflasyon arasındaki ikilem fiyatlamaları zorlaştırırken, enerji arz krizi bölgeye ilişkin risklerin başında gelmeye devam ediyor.

Yarından itibaren bölgede yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin ise piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,84, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise düşüşle başladı.

Asya'da pay piyasaları güne Japonya hariç yükselişle başlarken, bölgede gevşeyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri risk iştahını artırıyor.

Ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlik artsa da Çin'in Tayvan yakınlarında gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar temkinli yaklaşımın öne çıkmasına neden oluyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,15, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,45 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,20 yükseldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA