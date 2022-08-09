Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 9 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi...
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı ayın belirli günlerinde yapılırken, geçtiğimiz ay Kurban Bayramı nedeniyle erken hesaplara yatmıştı. Bu sebepten dolayı evde bakım maaşı erken yatar mı sorusu akıllara geliyor. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 9 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi...
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 9 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı, asgari ücrete ara zam gelmesiyle birlikte yükseldi ve 2706'dan 3340 TL'ye yükseldi. Ayın belli günlerinde yapılan ödemelerin Ağustos ayının kaçında verileceği merak ediliyor. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 9 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi...
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 30'u arasında yatırılıyor. Bu sene Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Geçtiğimiz senelerde bakım parası bayram öncesinde ödenmişti.
Bu sebepten ötürü evde bakım maaşı erken yatar mı sorusu soruluyor. Bu ay evde bakım maaşları, her ay olduğu gibi 15 ile 30'u arasında yatacak.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER AĞUSTOS 2022
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
EVDE BAKIM AYLIĞINI KİMLER ALABİLİR?
Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka 'ağır engelli' ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50'den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor.
Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.
Bu konuda son yapılan değişikliklerle de üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Yine yapılan değişiklikle engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için engelli sağlık raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını evde bakım yardımından faydalanabilir.
18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakını yardım alabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?
Evde bakım maaşı, hasta, yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara devlet tarafından verilen yardım paraları arasında yer alıyor. 2706 lira olan evde bakım maaşı ücretlerinin, asgari ücrete gelen Temmuz ara zammı sonrasında ne kadara yükseldiği merak konusu olmuştu.
Gelen asgari ücret zammı sonrasında 2706 lira olan evde bakım maaşı ücreti 3340 liraya yükseltildi.
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