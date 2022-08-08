İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, çıktı mı? En az 5.500 TL maaşla... TYP ilanları ne zaman, hangi illerde yayınlanacak?

İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, çıktı mı? TYP ilanları ne zaman, hangi illerde yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayının ortasına geldiğimiz dönemde İŞKUR aracılığıyla birçok ilde personel alımı yapılacak. Kuruma kayıtlı olanlar ve iş arayışını sürdürenler İŞKUR TYP kurasına katılabiliyor. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, çıktı mı? En az 5.500 TL maaşla...