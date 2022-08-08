İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, çıktı mı? En az 5.500 TL maaşla... TYP ilanları ne zaman, hangi illerde yayınlanacak?
İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, çıktı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) başvurularının başlama tarihi merak ediliyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da okulların açılmasının öncesinde alımlar yapılacak. TYP alımları için başvuru şartları da merak ediliyor. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, çıktı mı? En az 5.500 TL maaşla...
İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, çıktı mı? TYP ilanları ne zaman, hangi illerde yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayının ortasına geldiğimiz dönemde İŞKUR aracılığıyla birçok ilde personel alımı yapılacak. Kuruma kayıtlı olanlar ve iş arayışını sürdürenler İŞKUR TYP kurasına katılabiliyor. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, çıktı mı? En az 5.500 TL maaşla...
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması
İŞKUR TYP BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ÇIKTI MI?
TYP 2022 başvuruları için takvim henüz açıklanmadı. Kura çekimi ve başvurular için kurum tarafından açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
HANGİ ALANLARDA UYGULANIYOR?
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları
TAM 9 AY BOYUNCA ÖDENİYOR
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.
Katılımcılara asgari ücret düzeyinde ödeme yapılmaktadır.
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- İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, çıktı mı? En az 5.500 TL maaşla... TYP ilanları ne zaman, hangi illerde yayınlanacak?
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