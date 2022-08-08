Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alış satış grafiğine göre yukarı yönlü ivme kaydeden altında canlı rakamlar önemli olurken yatırımcılar güncel rakamları araştırıyor. Özellikle yaz aylarında düğün sezonunun devam etmesi nedeniyle hem hediye amaçlı hem de yatırım amaçlı altının önemi büyük oluyor. Peki, Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? 8 Ağustos güncel altın fiyatları...