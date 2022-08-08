Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? 8 Ağustos güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatları, ons değeri ve dolar/TL kurunda yaşanan gelişmelere paralel olarak dalgalı bir seyir izliyor. Yatırımcının güvenilir liman olarak gördüğü altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? 8 Ağustos güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alış satış grafiğine göre yukarı yönlü ivme kaydeden altında canlı rakamlar önemli olurken yatırımcılar güncel rakamları araştırıyor. Özellikle yaz aylarında düğün sezonunun devam etmesi nedeniyle hem hediye amaçlı hem de yatırım amaçlı altının önemi büyük oluyor. Peki, Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? 8 Ağustos güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATLARI 8 AĞUSTOS 2022
Gram altın fiyatları 8 Ağustos Pazartesi günü saat 15:40'ta kaydedilen güncel verilere göre 1.036,22 lira alış ve 1.038,84 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
8 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatları 8 Ağustos günü kaydedilen verilere göre 1.647,89 lira alış ve 1684,29 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
1.029,82
1.030,00
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.775,10
1.775,90
YARIM ALTIN FİYATI
3.285,31
3.368,29
ATA ALTIN FİYATI
6.841,45
7,011,70
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
6.591,22
6.715,97
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
570,09
680,02
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
940,65
971,08
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