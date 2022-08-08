08 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? 8 Ağustos güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? 8 Ağustos güncel altın fiyatları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2022
ABONE OL
Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? 8 Ağustos güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatları, ons değeri ve dolar/TL kurunda yaşanan gelişmelere paralel olarak dalgalı bir seyir izliyor. Yatırımcının güvenilir liman olarak gördüğü altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? 8 Ağustos güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alış satış grafiğine göre yukarı yönlü ivme kaydeden altında canlı rakamlar önemli olurken yatırımcılar güncel rakamları araştırıyor. Özellikle yaz aylarında düğün sezonunun devam etmesi nedeniyle hem hediye amaçlı hem de yatırım amaçlı altının önemi büyük oluyor. Peki, Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? 8 Ağustos güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATLARI 8 AĞUSTOS 2022

Gram altın fiyatları 8 Ağustos Pazartesi günü saat 15:40'ta kaydedilen güncel verilere göre 1.036,22 lira alış ve 1.038,84 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

8 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 8 Ağustos günü kaydedilen verilere göre 1.647,89 lira alış ve 1684,29 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

1.029,82

1.030,00

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.775,10

1.775,90

YARIM ALTIN FİYATI

3.285,31

3.368,29

ATA ALTIN FİYATI

6.841,45

7,011,70

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.591,22

6.715,97

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

570,09

680,02

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

940,65

971,08

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA