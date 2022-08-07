Ağustos ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım parası yatan iller listesi açıklandı mı?

Evde bakım maaşı verilirken ev içindeki kişi başına düşen gelirin aylık asgari ücretin net tutarından üçte iki kadar az olması gerekiyor. Evde bakım maaşı ile ilgili yapılan son değişikliklerde ise üvey akraba olup evde bakım sağlayan kişiler de evde bakım maaşı alabiliyorlar. Bu değişiklikle birlikte eğer kişi 18 yaşından küçükse engel oranına bakılmadan sağlık raporunda özel koşul veya çok özel koşul gerektirir cümlesi yer alıyorsa da evde bakım maaşı alınabiliyor.

18 yaşından büyük olan kişilerin sağlık raporunda ise tam bağımlı ifadesinin yer alması gerekiyor.