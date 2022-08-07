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Ağustos ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım parası yatan iller listesi açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2022
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Ağustos ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım parası yatan iller listesi açıklandı mı?

Ağustos ayı evde bakım maaşları yattı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi. Her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı Temmuz ayı ile birlikte zamlı ödeme yapılacak. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım parası yatan iller listesi açıklandı mı?

Ağustos ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım parası yatan iller listesi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere evde bakım parası her ay ödenmektedir. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım parası yatan iller listesi açıklandı mı?

AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım maaşlarının her ayın 15-31 tarihleri arasında illere göre hesaplara yattığı biliniyor. Ağustos ayı evde bakım maaşlarının yattığı şehirler henüz açıklanmadı. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar e-Devlet üzerinden kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak maaşlarının yatıp yatmadığını sorgulayabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşlarının sorgulama işlemleri SMS yolu ile de yapılabiliyor. Eğer evde bakım maaşınızı Ziraat Bankası aracılığıyla temin ediyorsanız BAKIYE yazıp, 4747 numarasına mesaj atarak maaşın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz. Evde bakım maaşı yanında Bakanlık tarafından yaşlılık maaşı verildiği de biliniyor, yaşlılık maaşı halk içinde 65 yaş maaşı olarak biliniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI

Evde bakım maaşı alabilmek için evde bakılan kişinin yüzde 50 engeli yani ağır engelli olması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlükleri gerekli sorgulamaları yaptıktan sonra bu durumu tespit ediyor ve sağlık kurulundan alınan rapor içinde ağır engelli kısmının yazması gerekiyor. Eğer engeli olan kişinin engeli yüzde 50 atında tespit edilirse evde bakım maaşı alınmıyor.

Evde bakım maaşı verilirken ev içindeki kişi başına düşen gelirin aylık asgari ücretin net tutarından üçte iki kadar az olması gerekiyor. Evde bakım maaşı ile ilgili yapılan son değişikliklerde ise üvey akraba olup evde bakım sağlayan kişiler de evde bakım maaşı alabiliyorlar. Bu değişiklikle birlikte eğer kişi 18 yaşından küçükse engel oranına bakılmadan sağlık raporunda özel koşul veya çok özel koşul gerektirir cümlesi yer alıyorsa da evde bakım maaşı alınabiliyor.

18 yaşından büyük olan kişilerin sağlık raporunda ise tam bağımlı ifadesinin yer alması gerekiyor.

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